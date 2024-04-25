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Dünya’nın dönüş hızı azalıyor: 1 gün ne zaman 25 saat olacak?
Dünya’nın dönüş hızı azalıyor: 1 gün ne zaman 25 saat olacak?
Sputnik Türkiye
Dünya'nın dönüş hızındaki azalma, bilim dünyasında önemli bir tartışma konusu haline geliyor. Son yıllarda yapılan gözlemler, Dünya'nın dönüş hızının... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T09:36+0300
2024-04-25T09:36+0300
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Uzmanlar, Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliğin nedenlerini araştırıyor. Jeolojik olaylar, iklim değişiklikleri ve yer kabuğunun hareketleri gibi çeşitli faktörlerin, Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliklere katkıda bulunabileceği düşünülüyor.Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızındaki bu azalmanın uzun vadede nasıl bir etkiye sahip olacağını ve günlerin uzunluğunun nasıl değişeceğini anlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Entisüsü'nden fizikçi Tom O'Brian'ın yaptığı açıklamalara göre, Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü tamamlamak için geçen süre, her gün saniyenin milyonda biri kadar değişiyor. Bu durum, gezegenin dönüş hareketinin uzun vadeli bir yavaşlama eğilimi sergilediğini gösteriyor.O'Brian'ın belirttiğine göre, bazı günlerin ortalamadan daha kısa sürmesine rağmen, Dünya'nın dönüş hızındaki bu yavaşlama nihayetinde günlerin uzamasına yol açabilir. Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızı hakkında Güneş tutulmaları sırasında Güneş'in gökyüzündeki konumuna yönelik eski gözlemlere dayanarak güvenilir bilgilere sahipler.Dünya'nın dönüş hızındaki bu azalma, çok düzenli bir şekilde gerçekleşmese de, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan gözlemlere göre her yıl bir günün ortalama uzunluğunun saniyenin 15 ila 25 milyonda biri kadar uzadığı görülüyor. Ancak, Dünya'nın dönüş hızının bir günün 25 saat olmasını gerektirecek kadar düşmesi için en yüksek hızda bile 140 milyon yıl geçmesi gerekecek.Bu bilimsel keşif, Dünya'nın dönüş hızındaki uzun vadeli değişikliklerin etkilerini anlamak ve gelecekteki gün uzunluklarını tahmin etmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/son-gerceklesmesinde-bitkileri-olusturan-olay-1-milyar-yil-sonra-yeniden-gozlemlendi-1083127422.html
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bilim haberleri, uzay haberleri, bilimsel haberler, 1 gün kaç saat, dünyanın dönüş hızı ne kadar, dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor mu
bilim haberleri, uzay haberleri, bilimsel haberler, 1 gün kaç saat, dünyanın dönüş hızı ne kadar, dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor mu

Dünya’nın dönüş hızı azalıyor: 1 gün ne zaman 25 saat olacak?

09:36 25.04.2024
© AP Photo / Kirsty WigglesworthDünya küre
Dünya küre - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Dünya'nın dönüş hızındaki azalma, bilim dünyasında önemli bir tartışma konusu haline geliyor. Son yıllarda yapılan gözlemler, Dünya'nın dönüş hızının yavaşladığını gösteriyor. Bu durum, gelecekte bir günün 25 saat olabileceği öngörüsünü de beraberinde getiriyor.
Uzmanlar, Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliğin nedenlerini araştırıyor. Jeolojik olaylar, iklim değişiklikleri ve yer kabuğunun hareketleri gibi çeşitli faktörlerin, Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliklere katkıda bulunabileceği düşünülüyor.
Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızındaki bu azalmanın uzun vadede nasıl bir etkiye sahip olacağını ve günlerin uzunluğunun nasıl değişeceğini anlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.
ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Entisüsü'nden fizikçi Tom O'Brian'ın yaptığı açıklamalara göre, Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü tamamlamak için geçen süre, her gün saniyenin milyonda biri kadar değişiyor. Bu durum, gezegenin dönüş hareketinin uzun vadeli bir yavaşlama eğilimi sergilediğini gösteriyor.
O'Brian'ın belirttiğine göre, bazı günlerin ortalamadan daha kısa sürmesine rağmen, Dünya'nın dönüş hızındaki bu yavaşlama nihayetinde günlerin uzamasına yol açabilir. Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızı hakkında Güneş tutulmaları sırasında Güneş'in gökyüzündeki konumuna yönelik eski gözlemlere dayanarak güvenilir bilgilere sahipler.
Dünya'nın dönüş hızındaki bu azalma, çok düzenli bir şekilde gerçekleşmese de, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan gözlemlere göre her yıl bir günün ortalama uzunluğunun saniyenin 15 ila 25 milyonda biri kadar uzadığı görülüyor. Ancak, Dünya'nın dönüş hızının bir günün 25 saat olmasını gerektirecek kadar düşmesi için en yüksek hızda bile 140 milyon yıl geçmesi gerekecek.
Bu bilimsel keşif, Dünya'nın dönüş hızındaki uzun vadeli değişikliklerin etkilerini anlamak ve gelecekteki gün uzunluklarını tahmin etmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.
Hücre - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2024
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