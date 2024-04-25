https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/dunyanin-donus-hizi-azaliyor-1-gun-ne-zaman-25-saat-olacak-1083132451.html

Dünya’nın dönüş hızı azalıyor: 1 gün ne zaman 25 saat olacak?

Dünya’nın dönüş hızı azalıyor: 1 gün ne zaman 25 saat olacak?

Sputnik Türkiye

Dünya'nın dönüş hızındaki azalma, bilim dünyasında önemli bir tartışma konusu haline geliyor. Son yıllarda yapılan gözlemler, Dünya'nın dönüş hızının... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T09:36+0300

2024-04-25T09:36+0300

2024-04-25T09:36+0300

yaşam

dünya

gün

24 saat içinde

bilim

bilim insanları

uzay

dönüş

gezegen

teknoloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0e/1077387700_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_d958e3bd6b3ca80bcb7ef937bb2f31a6.jpg

Uzmanlar, Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliğin nedenlerini araştırıyor. Jeolojik olaylar, iklim değişiklikleri ve yer kabuğunun hareketleri gibi çeşitli faktörlerin, Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliklere katkıda bulunabileceği düşünülüyor.Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızındaki bu azalmanın uzun vadede nasıl bir etkiye sahip olacağını ve günlerin uzunluğunun nasıl değişeceğini anlamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Entisüsü'nden fizikçi Tom O'Brian'ın yaptığı açıklamalara göre, Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü tamamlamak için geçen süre, her gün saniyenin milyonda biri kadar değişiyor. Bu durum, gezegenin dönüş hareketinin uzun vadeli bir yavaşlama eğilimi sergilediğini gösteriyor.O'Brian'ın belirttiğine göre, bazı günlerin ortalamadan daha kısa sürmesine rağmen, Dünya'nın dönüş hızındaki bu yavaşlama nihayetinde günlerin uzamasına yol açabilir. Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızı hakkında Güneş tutulmaları sırasında Güneş'in gökyüzündeki konumuna yönelik eski gözlemlere dayanarak güvenilir bilgilere sahipler.Dünya'nın dönüş hızındaki bu azalma, çok düzenli bir şekilde gerçekleşmese de, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan gözlemlere göre her yıl bir günün ortalama uzunluğunun saniyenin 15 ila 25 milyonda biri kadar uzadığı görülüyor. Ancak, Dünya'nın dönüş hızının bir günün 25 saat olmasını gerektirecek kadar düşmesi için en yüksek hızda bile 140 milyon yıl geçmesi gerekecek.Bu bilimsel keşif, Dünya'nın dönüş hızındaki uzun vadeli değişikliklerin etkilerini anlamak ve gelecekteki gün uzunluklarını tahmin etmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/son-gerceklesmesinde-bitkileri-olusturan-olay-1-milyar-yil-sonra-yeniden-gozlemlendi-1083127422.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bilim haberleri, uzay haberleri, bilimsel haberler, 1 gün kaç saat, dünyanın dönüş hızı ne kadar, dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor mu