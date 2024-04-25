https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/cezaevinde-protesto-icin-yemek-yememe-eylemi-yapan-nihal-candan-anoreksiya-oldu-37-kiloya-dustu-1083130092.html
Cezaevinde protesto için yemek yememe eylemi yapan Nihal Candan anoreksiya oldu: 37 kiloya düştü
Cezaevinde protesto için yemek yememe eylemi yapan Nihal Candan anoreksiya oldu: 37 kiloya düştü
Sputnik Türkiye
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal’in, cezaevinde başladığı yemek yememe... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T07:34+0300
2024-04-25T07:34+0300
2024-04-25T07:34+0300
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bahar candan
cezaevi
dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
anoreksiya
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Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edildi. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı. İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı. 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi. İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.Anne Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu. İki kardeşin koğuş arkadaşı ise bankacı Seçil Erzan. Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu birçok kişiyi 'yüksek kar vaadiyle' milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Seçil Erzan, Kasım 2023'te Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Silivri'ye nakledilmiş ve Candan kardeşlerin kaldığı 3 kişilik koğuşa yerleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/iskocyadan-turkiyeye-kadar-uzanan-12-bin-yillik-gizemli-tunel-uzman-isim-tarih-vererek-anlatti-1083127758.html
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nihal candan, bahar candan, cezaevi, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, anoreksiya, zayıflık, zayıflama
nihal candan, bahar candan, cezaevi, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, anoreksiya, zayıflık, zayıflama
Cezaevinde protesto için yemek yememe eylemi yapan Nihal Candan anoreksiya oldu: 37 kiloya düştü
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal’in, cezaevinde başladığı yemek yememe eylemi hastalığa dönüştü. 'Anoreksiya' olan Nihal Candan 37 kiloya kadar düştü.
Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edildi. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı. İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.
Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı. 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi. İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.
Anne Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu. İki kardeşin koğuş arkadaşı ise bankacı Seçil Erzan. Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu birçok kişiyi 'yüksek kar vaadiyle' milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Seçil Erzan, Kasım 2023'te Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Silivri'ye nakledilmiş ve Candan kardeşlerin kaldığı 3 kişilik koğuşa yerleştirilmişti.