https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/cezaevinde-protesto-icin-yemek-yememe-eylemi-yapan-nihal-candan-anoreksiya-oldu-37-kiloya-dustu-1083130092.html

Cezaevinde protesto için yemek yememe eylemi yapan Nihal Candan anoreksiya oldu: 37 kiloya düştü

Cezaevinde protesto için yemek yememe eylemi yapan Nihal Candan anoreksiya oldu: 37 kiloya düştü

Sputnik Türkiye

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal’in, cezaevinde başladığı yemek yememe... 25.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-25T07:34+0300

2024-04-25T07:34+0300

2024-04-25T07:34+0300

türkiye

nihal candan

bahar candan

cezaevi

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Nihal ve Bahar Candan kardeşler lüks yaşamlarını sosyal medyada sergilemeleriyle tanınıyordu. Geçen yıl fenomenlere düzenlenen operasyonlara iki kardeş de dahil edildi. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı, 16 Kasım'da da tutuklandı. İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konuldu. Nihal Candan, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladı.Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandı. 'Yemek yememe hastalığı' olarak da bilinen bu rahatsızlık nedeniyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin de bozuk olduğu, cezaevinde tedavi gördüğü öğrenildi. İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" dedi.Anne Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuştu. İki kardeşin koğuş arkadaşı ise bankacı Seçil Erzan. Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu birçok kişiyi 'yüksek kar vaadiyle' milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Seçil Erzan, Kasım 2023'te Bakırköy Kadın Cezaevi'nden Silivri'ye nakledilmiş ve Candan kardeşlerin kaldığı 3 kişilik koğuşa yerleştirilmişti.

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