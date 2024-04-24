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Zaharova: NATO'nun Rusya sınırlarındaki tatbikatları askeri riskleri artırıyor
Zaharova: NATO'nun Rusya sınırlarındaki tatbikatları askeri riskleri artırıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun bir zamanlar tarafsız olan Finlandiya’nın topraklarındaki tatbikatlarının olası askeri çatışma... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, çiçeği burnunda NATO üyesi Finlandiya’nın Rusya sınırı da dahil olmak üzere topraklarında 20 bin askerin katılımıyla nisan sonundan haziran başına kadar bir dizi tatbikatın yapılacağı yönündeki haberleri değerlendirdi.Rus diplomat, “İttifak, bir zamanlar tarafsız bir ülke olan, bu sayede kıtada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesiyle ilgili müzakerelerin otorite sahibi bir katılımcısı olarak nitelendirilen Finlandiya’nın topraklarındaki askeri faaliyetlerine devam ediyor. Rusya sınırları yakınındaki söz konusu manevralar olası askeri çatışma riskini artırıyor” ifadesini kullandı.Finlandiya topraklarında yapılacak tatbikatın, Rusya’ya karşı hibrit savaşın bir parçası olduğunu kaydeden Zaharova, ‘kolektif Batı’nın saldırgan eylemlerini’ yakından takip ettiklerini belirterek, “Hiç şüpheniz olmasın, ülkemizin savunma kabiliyetine yönelik tüm tehditlerin engellenmesi için gerekli siyasi ve askeri-teknik tedbirler alınacaktır” diye ekledi.Daha önce Finlandiya Kara Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 26 Nisan'da Finlandiya-Rusya sınırı yakınında NATO tatbikatının başlayacağı bildirilmişti.Rus diplomat Ulyanov: Stoltenberg, Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmeliRusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Rusya'yı Finlandiya ve İsveç adımlarıyla doğuya doğru genişleyerek komşusu haline getirenin ittifakın ta kendisi olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.Stoltenberg’in ‘Rusya'yla komşu olmanın bir bedeli olduğu’ ile ilgili sözlerini değerlendiren Ulyanov, “Kusura bakmayın ama açık söylemek gerekirse, Stoltenberg, Doğu'ya doğru genişleyerek Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmek zorunda" ifadesini kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesindeki ortak basın açıklamasında, ‘Ukrayna'yı desteklemenin bir hayır işi olmadığını, bunun kendi güvenliklerine yatırım olduğunu ve Rusya'yla komşu olmanın bir bedeli olduğunu’ diye konuşmuştu.
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nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, finlandiya, isveç, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, askeri tatbikat, rusya sınırında gerçekleşen nato tatbikatı, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Zaharova: NATO'nun Rusya sınırlarındaki tatbikatları askeri riskleri artırıyor

10:08 24.04.2024
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO’nun bir zamanlar tarafsız olan Finlandiya’nın topraklarındaki tatbikatlarının olası askeri çatışma riskini artırdığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, çiçeği burnunda NATO üyesi Finlandiya’nın Rusya sınırı da dahil olmak üzere topraklarında 20 bin askerin katılımıyla nisan sonundan haziran başına kadar bir dizi tatbikatın yapılacağı yönündeki haberleri değerlendirdi.
Rus diplomat, “İttifak, bir zamanlar tarafsız bir ülke olan, bu sayede kıtada istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesiyle ilgili müzakerelerin otorite sahibi bir katılımcısı olarak nitelendirilen Finlandiya’nın topraklarındaki askeri faaliyetlerine devam ediyor. Rusya sınırları yakınındaki söz konusu manevralar olası askeri çatışma riskini artırıyor” ifadesini kullandı.
Finlandiya topraklarında yapılacak tatbikatın, Rusya’ya karşı hibrit savaşın bir parçası olduğunu kaydeden Zaharova, ‘kolektif Batı’nın saldırgan eylemlerini’ yakından takip ettiklerini belirterek, “Hiç şüpheniz olmasın, ülkemizin savunma kabiliyetine yönelik tüm tehditlerin engellenmesi için gerekli siyasi ve askeri-teknik tedbirler alınacaktır” diye ekledi.
Daha önce Finlandiya Kara Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 26 Nisan'da Finlandiya-Rusya sınırı yakınında NATO tatbikatının başlayacağı bildirilmişti.

Rus diplomat Ulyanov: Stoltenberg, Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmeli

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Rusya'yı Finlandiya ve İsveç adımlarıyla doğuya doğru genişleyerek komşusu haline getirenin ittifakın ta kendisi olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirtti.
Stoltenberg’in ‘Rusya'yla komşu olmanın bir bedeli olduğu’ ile ilgili sözlerini değerlendiren Ulyanov, “Kusura bakmayın ama açık söylemek gerekirse, Stoltenberg, Doğu'ya doğru genişleyerek Rusya'yı komşusu yapanın NATO olduğunu kabul etmek zorunda" ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Brüksel'de düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi öncesindeki ortak basın açıklamasında, ‘Ukrayna'yı desteklemenin bir hayır işi olmadığını, bunun kendi güvenliklerine yatırım olduğunu ve Rusya'yla komşu olmanın bir bedeli olduğunu’ diye konuşmuştu.
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