https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/nato-genel-sekreteri-finlandiyada-kara-kuvvetleri-karargahini-kurma-karari-birkac-hafta-alabilir-1082649233.html
NATO Genel Sekreteri: Finlandiya’da kara kuvvetleri karargahını kurma kararı birkaç hafta alabilir
NATO Genel Sekreteri: Finlandiya’da kara kuvvetleri karargahını kurma kararı birkaç hafta alabilir
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Kuzey Avrupa’daki kara kuvvetleri karargahının Finlandiya’da kurulması kararının alınmasının birkaç hafta... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T18:34+0300
2024-04-10T18:34+0300
2024-04-10T18:34+0300
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya’nın kendi topraklarında, Rusya sınırının yakınında NATO’nun Kuzey Avrupa’daki kara kuvvetleri karargahını kurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ancak bu konudaki kararın henüz alınmadığını ve sürecin birkaç hafta devam edebileceğini kaydetti.Stoltenberg, “Finlandiya’nın kara kuvvetleri komutanlığına ev sahipliği yapmayı teklif etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Henüz herhangi bir karar verilmedi, komutanlığın pozisyonunu bekliyoruz ve ardından birkaç hafta veya 2 ay içinde karar vereceğiz” diye konuştu.Daha önce Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, NATO’nun Kuzey Avrupa’daki kara kuvvetleri karargahının Finlandiya’da kurulması planlandığını açıklamıştı. Fin basını, karargahın Rusya sınırına 140 kilometre uzaktaki Mikkeli şehrinde kurulmasının planlandığını, karargahın ABD’nin doğu kıyısında yer alan Norfolk’taki karargahına bağlı olacağını yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/biden-ihtiyacimiz-olan-son-sey-natonun-dagilmaya-basladigini-gormek-bu-dunya-icin-felaket-olur-1082645104.html
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nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, jens stoltenberg, finlandiya, karargah, norveç
nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, jens stoltenberg, finlandiya, karargah, norveç
NATO Genel Sekreteri: Finlandiya’da kara kuvvetleri karargahını kurma kararı birkaç hafta alabilir
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Kuzey Avrupa’daki kara kuvvetleri karargahının Finlandiya’da kurulması kararının alınmasının birkaç hafta alabileceğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Finlandiya’nın kendi topraklarında, Rusya sınırının yakınında NATO’nun Kuzey Avrupa’daki kara kuvvetleri karargahını kurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ancak bu konudaki kararın henüz alınmadığını ve sürecin birkaç hafta devam edebileceğini kaydetti.
Stoltenberg, “Finlandiya’nın kara kuvvetleri komutanlığına ev sahipliği yapmayı teklif etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Henüz herhangi bir karar verilmedi, komutanlığın pozisyonunu bekliyoruz ve ardından birkaç hafta veya 2 ay içinde karar vereceğiz” diye konuştu.
Daha önce Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, NATO’nun Kuzey Avrupa’daki kara kuvvetleri karargahının Finlandiya’da kurulması planlandığını açıklamıştı. Fin basını, karargahın Rusya sınırına 140 kilometre uzaktaki Mikkeli şehrinde kurulmasının planlandığını, karargahın ABD’nin doğu kıyısında yer alan Norfolk’taki karargahına bağlı olacağını yazmıştı.