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Dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu CZ için istenen hapis cezası belli oldu
Dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu CZ için istenen hapis cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), geçen yıl hakkındaki suçlamaları kabul eden kripto borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ) için istenen hapis cezasını... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T12:15+0300
2024-04-24T12:16+0300
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ABD Adalet Bakanlığı, Changpeng Zhao’nun suçunu kabullenmesinin ardından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Dün yapılan açıklamada Binance'in kurucusu ve eski CEO'sunun federal yaptırımları atladığı ve kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 36 ay hapis yatması gerektiği bildirildi.Adalet Bakanlığı, geçen yıl Kasım ayında suçlamalar yönelttiği CZ için hapis cezası talebiyle birlikte tutuksuz yargılama için 50 milyon dolarlık bir kefaret bedeli belirlemişti.ABD DOJ tarafından iletilen notta şu ifadelere yer verilmişti:Kasım ayındaki suçlamaların ardından yapılan anlaşma gereği 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Adalet Bakanlığı, dünkü başvurusunda Zhao’nun suçunun büyüklüğü ve sonuçlarının daha büyük olduğu gerekçesini öne sürerek hapis cezası talebinde artırıma gittiklerini bildirdi.Changpeng Zhao'nun duruşması 30 Nisan tarihinde görülecekZhao’nun avukatları, geçen yıl 50 milyon dolarlık para cezasını kabul ederken 18 aya kadar verilecek olan hapis cezasına itiraz etmeyecekleri yönünde bir karar almıştı. Diğer yandan CZ’nin davasının Şubat ayında sonuçlanması gerekiyordu. Ancak duruşma, karşılıklı mutabakata varılarak 30 Nisan tarihine ertelendi.Bununla birlikte savcılık, Zhao’nun kaçma şüphesi olduğunu öne sürerek dava tarihine kadar ABD’de kalmasını talep etti ve bu talep mahkeme tarafından kabul edildi. Zhao’nun suçlamaları kabul etmesiyle birlikte şirketi Binance de benzer bir karar alırken 4.3 milyar dolarlık büyük bir para cezası ödemeye razı oldu. Ayrıca dünyanın en büyük kripto borsası, mahkeme tarafından atanan bir gözlemciye düzenli olarak rapor vermeyi de kabul etti.Changpeng Zhao (CZ) kimdir? CZ nedir?Changpeng Zhao, kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Genellikle CZ olarak bilinen Zhao, kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'sudur.Zhao'nun liderliğindeki Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline gelmiştir. Binance, geniş ürün yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzü ile milyonlarca kullanıcıya hizmet vermektedir.Zhao'nun kripto para endüstrisindeki liderliği ve etkisi, sadece Binance'in büyümesiyle sınırlı kalmamıştır. Ayrıca, kripto para birimlerinin benimsenmesi ve kullanımı konusundaki görüşleri ve çabalarıyla da tanınmaktadır.Changpeng Zhao, kripto para dünyasındaki deneyimi, liderliği ve vizyonuyla sıkça dikkat çeken bir isimdir. Kripto para birimlerinin geleceği ve endüstrinin gelişimi konusundaki görüşleri, geniş bir kitle tarafından takip edilmekte ve önemsenmektedir.Changpeng Zhao servetiChangpeng Zhao, yeni dünya zenginleri listesinde kendine 3. sırada yer buldu. Bloomberg'e göre 2023 yılında CZ'nin serveti 28.2 milyar dolara ulaştı. Şu anda ise serveti 33 milyar dolar.
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changpeng zhao kimdir, cz nedir, binance nedir, binancein kurucusu kimdir, binancein sahibi, binance nedir,

Dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu CZ için istenen hapis cezası belli oldu

12:15 24.04.2024 (güncellendi: 12:16 24.04.2024)
© Sputnik / Евгений БиятовBitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), geçen yıl hakkındaki suçlamaları kabul eden kripto borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ) için istenen hapis cezasını duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı, Changpeng Zhao’nun suçunu kabullenmesinin ardından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Dün yapılan açıklamada Binance'in kurucusu ve eski CEO'sunun federal yaptırımları atladığı ve kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 36 ay hapis yatması gerektiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı, geçen yıl Kasım ayında suçlamalar yönelttiği CZ için hapis cezası talebiyle birlikte tutuksuz yargılama için 50 milyon dolarlık bir kefaret bedeli belirlemişti.
ABD DOJ tarafından iletilen notta şu ifadelere yer verilmişti:
“Bu davada verilecek ceza sadece Changpeng Zhao'ya değil tüm dünyaya bir mesaj olacaktır. Zhao, ABD yasalarını ihlal ederek büyük bir kazanım elde etmiştir. Bu ihlalin bedeli, Zhao'yu suç teşkil eden eylemlerinden dolayı etkili bir şekilde cezalandırmak ve ABD yasalarını ihlal ederek servet ve iş imparatorlukları kurmak isteyen başka kimseleri de caydırmak için önemli olacaktır."
Kasım ayındaki suçlamaların ardından yapılan anlaşma gereği 18 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Adalet Bakanlığı, dünkü başvurusunda Zhao’nun suçunun büyüklüğü ve sonuçlarının daha büyük olduğu gerekçesini öne sürerek hapis cezası talebinde artırıma gittiklerini bildirdi.

Changpeng Zhao'nun duruşması 30 Nisan tarihinde görülecek

Zhao’nun avukatları, geçen yıl 50 milyon dolarlık para cezasını kabul ederken 18 aya kadar verilecek olan hapis cezasına itiraz etmeyecekleri yönünde bir karar almıştı. Diğer yandan CZ’nin davasının Şubat ayında sonuçlanması gerekiyordu. Ancak duruşma, karşılıklı mutabakata varılarak 30 Nisan tarihine ertelendi.
Bununla birlikte savcılık, Zhao’nun kaçma şüphesi olduğunu öne sürerek dava tarihine kadar ABD’de kalmasını talep etti ve bu talep mahkeme tarafından kabul edildi. Zhao’nun suçlamaları kabul etmesiyle birlikte şirketi Binance de benzer bir karar alırken 4.3 milyar dolarlık büyük bir para cezası ödemeye razı oldu. Ayrıca dünyanın en büyük kripto borsası, mahkeme tarafından atanan bir gözlemciye düzenli olarak rapor vermeyi de kabul etti.

Changpeng Zhao (CZ) kimdir? CZ nedir?

Changpeng Zhao, kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Genellikle CZ olarak bilinen Zhao, kripto para borsası Binance'in kurucusu ve CEO'sudur.
Zhao'nun liderliğindeki Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline gelmiştir. Binance, geniş ürün yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzü ile milyonlarca kullanıcıya hizmet vermektedir.
Zhao'nun kripto para endüstrisindeki liderliği ve etkisi, sadece Binance'in büyümesiyle sınırlı kalmamıştır. Ayrıca, kripto para birimlerinin benimsenmesi ve kullanımı konusundaki görüşleri ve çabalarıyla da tanınmaktadır.
Changpeng Zhao, kripto para dünyasındaki deneyimi, liderliği ve vizyonuyla sıkça dikkat çeken bir isimdir. Kripto para birimlerinin geleceği ve endüstrinin gelişimi konusundaki görüşleri, geniş bir kitle tarafından takip edilmekte ve önemsenmektedir.

Changpeng Zhao serveti

Changpeng Zhao, yeni dünya zenginleri listesinde kendine 3. sırada yer buldu. Bloomberg'e göre 2023 yılında CZ'nin serveti 28.2 milyar dolara ulaştı. Şu anda ise serveti 33 milyar dolar.
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