Moskova'da 'Aziz Georgiy Kurdelesi' etkinliği başladı

Moskova'da 'Aziz Georgiy Kurdelesi' etkinliği başladı

Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Moskova’da ‘Aziz Georgiy Kurdelesi’ etkinliğini başlattı.Rossiya Segodnya Medya Grubu Multimedya Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kiselev, “Bu etkinliğin önemi daha da arttı, çünkü artık anladığımız üzere Aziz Georgiy Kurdelesi bize güç veren muzaffer genetiği her zamankinden daha fazla taşıyor. Düşünelim ki ister cephede, ister cephe arkasında olsun, her birimizin hayatının şu an en önemli dönemidir. Bu dönemi hatırlayacağız, eylemlerimizi değerlendireceğiz ve artık bunun farkına varmak önemli. Ve Aziz Georgiy Kurdelesi bize bir yandan babalarımızın ve büyükbabalarımızın kahramanlıklarını hatırlatıyor, diğer yandan ise bize bugünkü görevimizi, Rusya’nın karşı karşıya olduğu sınamaları ve onlara karşı yapılması gerekenleri hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.Etkinliğe ayrıca ‘Zafer Gönüllüleri’ adlı Rus Toplumsal Hareketi Merkez Karargahı Başkanı, Duma Sivil Toplumu Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Olga Zanko, Herson Bölgesi Kamu Odası Başkanı Igor Kaçur, Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Natalya Loseva, Moskova Halkı Çalışma ve Sosyal Koruma Dairesi Başkan Yardımcısı Vladimir Filippov ve ayrıca özel askeri operasyon gazisi, ‘Moskovskiy’ Gençlik Merkezi vatanseverlik eğitimi ve gönüllü faaliyetleri sektörü Başkanı Vladimir Suhinin katıldı.Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, özel video mesajında, Aziz Georgiy Kurdelesi’nin gelecekteki zafer arzusunun sembolü haline geldiğini söyledi.Simonyan, “Hepiniz biliyorsunuz ki Aziz Georgiy Kurdelesi etkinliği zaten her yıl yapılıyor. Sadece Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferimizin değil, aynı zamanda toplumumuzun, büyük Rus dünyasına ait olmamızın sembolü hepimizin gururla taktığımız, otomobilimizde, çantamızda, her yerde görünecek şekilde bulundurduğumuz, harika, kesinlikle çarpıcı bir etkinlik. Ve şimdi aynı zamanda, tıpkı 1945'te olduğu gibi, bizim, Rus dünyamızın var olma hakkı ve faşizme karşı gelecekteki zaferimize olan arzumuzun sembolü haline gelen Aziz Georgiy Kurdelesi” diye konuştu.Gönüllülerin Kuzey Kutup Dönencesinin ötesi de dahil olmak üzere 7.000 noktada ve 35 ülkede Aziz Georgiy kurdelelerini dağıtacakları bilgisini veren Zanko, Rus okullarında ise Aziz Georgiy Kurdelesi’ne adanmış özel bir ders düzenleneceğini de anlattı.Zanko aynı zamanda Ukrayna, Letonya, Litvanya, Moldova ve Estonya da dahil olmak üzere bazı ülkelerde Aziz Georgiy kurdelesinin yasama düzeyinde yasaklandığını da hatırlattı.RIA Novosti haber ajansının muhabirleri tarafından Mart 2005’te tasarlanan etkinlik, Rusya’da ve yurtdışında milyonlarca insanı birleştiren bir halk geleneğine dönüştü. Etkinlik geleneksel olarak Russia Today Uluslararası Medya Grubu’nda başlıyor.

