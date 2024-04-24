https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/milli-egitim-bakani-tekinden-ogretmen-atamalariyla-ilgili-aciklama-biz-rakamda-uzlastik-1083118314.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Biz rakamda uzlaştık

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Biz rakamda uzlaştık

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık" açıklamasında... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T18:44+0300

2024-04-24T18:44+0300

2024-04-24T18:58+0300

son dakika

öğretmen atamaları

yusuf tekin

türkiye

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS takvimi, öğretmen atamaları ve özel okullar dahil gündeme ilişkin ilgili değerlendirmelerde bulundu.2 Haziran LGS takviminde değişiklik olmayacağını duyuran Bakan Tekin "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık" açıklamasını da yaptı.Tekin "Özel okul yöneticileri ve velileri mağdur etmeden bir çözümü önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçmesi konusunda uzlaştık" dedi.

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son dakika, öğretmen atamaları, yusuf tekin