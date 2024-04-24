https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/milli-egitim-bakani-tekinden-ogretmen-atamalariyla-ilgili-aciklama-biz-rakamda-uzlastik-1083118314.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Biz rakamda uzlaştık
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Biz rakamda uzlaştık
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık" açıklamasında... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T18:44+0300
2024-04-24T18:44+0300
2024-04-24T18:58+0300
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öğretmen atamaları
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS takvimi, öğretmen atamaları ve özel okullar dahil gündeme ilişkin ilgili değerlendirmelerde bulundu.2 Haziran LGS takviminde değişiklik olmayacağını duyuran Bakan Tekin "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık" açıklamasını da yaptı.Tekin "Özel okul yöneticileri ve velileri mağdur etmeden bir çözümü önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçmesi konusunda uzlaştık" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-tekin-ogretmen-atamalarinda-rakamin-belli-olacagini-tarihi-duyurdu-1083074330.html
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son dakika, öğretmen atamaları, yusuf tekin
son dakika, öğretmen atamaları, yusuf tekin
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama: Biz rakamda uzlaştık
18:44 24.04.2024 (güncellendi: 18:58 24.04.2024)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS takvimi, öğretmen atamaları ve özel okullar dahil gündeme ilişkin ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2 Haziran LGS takviminde değişiklik olmayacağını duyuran Bakan Tekin "Önümüzdeki hafta eğer kabine toplantısı olursa öğretmen atama sayısı açıklanabilir. Biz rakamda uzlaştık" açıklamasını da yaptı.
Tekin "Özel okul yöneticileri ve velileri mağdur etmeden bir çözümü önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçmesi konusunda uzlaştık" dedi.