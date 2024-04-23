https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-tekin-ogretmen-atamalarinda-rakamin-belli-olacagini-tarihi-duyurdu-1083074330.html
Bakan Tekin öğretmen atamalarında rakamın belli olacağı tarihi duyurdu
Bakan Tekin öğretmen atamalarında rakamın belli olacağı tarihi duyurdu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T19:59+0300
2024-04-23T19:59+0300
2024-04-23T20:01+0300
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yusuf tekin, son dakika
Bakan Tekin öğretmen atamalarında rakamın belli olacağı tarihi duyurdu
19:59 23.04.2024 (güncellendi: 20:01 23.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" dedi.