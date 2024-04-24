https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/meteorolojiden-tum-turkiye-icin-uyari-pazar-gunu-hava-degisiyor-1083082914.html

Meteoroloji'den tüm Türkiye için uyarı: Pazar günü hava değişiyor

Meteoroloji'den tüm Türkiye için uyarı: Pazar günü hava değişiyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre pazar günü yurt genelinde yağışlı bir hava etkisini gösterecek 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T06:52+0300

2024-04-24T06:52+0300

2024-04-24T06:52+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. İç ve batı bölgelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.UyarılarKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege’de, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.TOZ TAŞINIMI UYARISI: İç ve batı bölgelerde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.EDİRNE 11°C, 25°CSağanak yağışlıİSTANBUL 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 11°C, 24°CSağanak yağışlıKOCAELİ 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 13°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutluDENİZLİ 18°C, 34°CParçalı ve yer yer çok bulutluİZMİR 19°C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutluMANİSA 18°C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyorBatı Akdeniz'in iç kesimlerinde Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.ADANA 16°C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY 19°C, 34°CParçalı ve az bulutluMERSİN 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.ANKARA 16°C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI 13°C, 32°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 16°C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgede yer yer toz taşınımı bekleniyor.BOLU 15°C, 32°CParçalı ve yer yer çok bulutluDÜZCE 18°C, 34°CParçalı ve yer yer çok bulutluSİNOP 15°C, 22°CParçalı bulutluZONGULDAK 12°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 16°C, 36°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 16°C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT 15°C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON 15°C, 25°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS 2°C, 23°CParçalı ve az bulutluMALATYA 14°C, 30°CParçalı ve az bulutluVAN 6°C, 19°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 11°C, 30°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 14°C, 27°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık

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