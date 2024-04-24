https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cok-tartisilmisti-sivasspor-fenerbahce-macindaki-penalti-icin-hakem-konusmalari-ortaya-cikti-1083082713.html

Çok tartışılmıştı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı için hakem konuşmaları ortaya çıktı

Çok tartışılmıştı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı için hakem konuşmaları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok konuşulan maçı olan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T06:40+0300

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spor

tartışma

sivasspor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

var

video yardımcı hakem (var)

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.Açıklanan VAR kayıtlarında Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde çok tartışılan pozisyonun kayıtları da ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/xavi-ile-ancelotti-arasindaki-diyalogu-merak-ediyordu-arda-guler-icin-pismaniz-1083083625.html

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