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Çok tartışılmıştı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı için hakem konuşmaları ortaya çıktı
Çok tartışılmıştı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı için hakem konuşmaları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok konuşulan maçı olan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.Açıklanan VAR kayıtlarında Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde çok tartışılan pozisyonun kayıtları da ortaya çıktı.
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tartışma, sivasspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, var, video yardımcı hakem (var), kayıt, konuşma, konuşma süresi

Çok tartışılmıştı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı için hakem konuşmaları ortaya çıktı

06:40 24.04.2024 (güncellendi: 07:05 24.04.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok konuşulan maçı olan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı Sivasspor karşılaşmasının son dakikasında verilen penaltının düğümü de açıklanan VAR kayıtları sonrası çözülmüş oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
Açıklanan VAR kayıtlarında Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde çok tartışılan pozisyonun kayıtları da ortaya çıktı.
VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."
Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."
AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."
Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."
VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."
Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."
VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."
Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."
VAR: "Onaylıyorum."
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
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