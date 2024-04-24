https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/cok-tartisilmisti-sivasspor-fenerbahce-macindaki-penalti-icin-hakem-konusmalari-ortaya-cikti-1083082713.html
Çok tartışılmıştı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı için hakem konuşmaları ortaya çıktı
Çok tartışılmıştı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı için hakem konuşmaları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok konuşulan maçı olan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T06:40+0300
2024-04-24T06:40+0300
2024-04-24T07:05+0300
spor
tartışma
sivasspor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
var
video yardımcı hakem (var)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240518_0:346:2498:1751_1920x0_80_0_0_9f7d9fda4b507a580ba17b4ff7bfb414.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.Açıklanan VAR kayıtlarında Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde çok tartışılan pozisyonun kayıtları da ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/xavi-ile-ancelotti-arasindaki-diyalogu-merak-ediyordu-arda-guler-icin-pismaniz-1083083625.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081240518_0:0:2362:1771_1920x0_80_0_0_1c3442ded19b4c1562abddf5c067de93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tartışma, sivasspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, var, video yardımcı hakem (var), kayıt, konuşma, konuşma süresi
tartışma, sivasspor, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, var, video yardımcı hakem (var), kayıt, konuşma, konuşma süresi
Çok tartışılmıştı: Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltı için hakem konuşmaları ortaya çıktı
06:40 24.04.2024 (güncellendi: 07:05 24.04.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Haftanın en çok konuşulan maçı olan ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda büyük yara aldığı Sivasspor karşılaşmasının son dakikasında verilen penaltının düğümü de açıklanan VAR kayıtları sonrası çözülmüş oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
Açıklanan VAR kayıtlarında Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde çok tartışılan pozisyonun kayıtları da ortaya çıktı.
VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."
Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."
AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."
Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."
VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."
Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."
VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."
Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."