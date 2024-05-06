https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/kurban-kesim-bedeli-ne-kadar-oldu-kurban-kesim-bedeli-2024-1083526120.html

Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli 2024 yılı için ne kadar oldu?

Diyanet açıkladı: Kurban kesim bedeli 2024 yılı için ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Diyanet yurt dışı yurt içi 2024 vekalet kurban bağışı ücretlerini açıkladı. Peki Diyanet vekalet kurban bağışı ne kadar, yurt içi-yurt dışı kurban ücreti ne... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T11:32+0300

2024-05-06T11:32+0300

2024-05-06T12:23+0300

ekonomi

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Kurban ibadeti tüm Müslüman alemi için önemli bir görevdir. Kesebilecek durumda olan kurbanı bizzat kendisi keser, kurban kesmeye gücü yetmeyenler, kurban kesmeye imkanı olmayan veya zamanı olmayanlar ise herhangi bir şahsa veya kuruluşa vekalet vererek bu görevi yaptırabilirler.Bu nedenle her sene olduğu gibi bu sene de 'Diyanet yurt dışı vekaket kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Yurt dışı Kurbanlık bağış 2024 fiyatları açıklandı mı?' soruları merak ediliyor.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.Kurban kesim ücreti 2023'te ne kadardı?Diyanet 2023 yılı yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 7 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 3 bin 750 Türk Lirası olarak belirlenmişti.Vekaleten kurban bağışı ne demek?Vekaleten kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlamasıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/en-dusuk-memur-ve-emekli-maasinda-tahminler-degisti-yeni-tablo-belli-oldu-2-formul-masada-1083522103.html

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kurban kesim bedeli ne kadar oldu, kurban kesim bedeli 2024