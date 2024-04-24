https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/killa-hakan-turkiye-baskonsoloslugunu-ziyaret-etti-1083088639.html
'Killa Hakan' Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti
'Killa Hakan' Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rap müzik sanatçısı Killa Hakan, Berlin'de Başkonsolosluğu ziyaret etti. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T10:05+0300
2024-04-24T10:05+0300
2024-04-24T10:05+0300
yaşam
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Killa Hakan lakabıyla bilinen rap müzik sanatçısı Hakan Durmuş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.Başkonsolosluk'tan ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı: “Killa Hakan” lakabıyla tanınan ünlü rap müziği sanatçısı Hakan Durmuş’a Başkonsolosluğumuzu nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-uzmani-shamas-israilin-iranin-samdaki-konsoloslugunu-vurarak-ulkedeki-birligi-pekistirdi-1082789387.html
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killa hakan, berlin, almanya, türkiye, başkonsolosluk, rap, rap müzik
killa hakan, berlin, almanya, türkiye, başkonsolosluk, rap, rap müzik
'Killa Hakan' Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti
Rap müzik sanatçısı Killa Hakan, Berlin'de Başkonsolosluğu ziyaret etti.
Killa Hakan lakabıyla bilinen rap müzik sanatçısı Hakan Durmuş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti.
Başkonsolosluk'tan ziyarete ilişkin şu açıklama yapıldı:
“Killa Hakan” lakabıyla tanınan ünlü rap müziği sanatçısı Hakan Durmuş’a Başkonsolosluğumuzu nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz.