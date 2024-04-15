https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-uzmani-shamas-israilin-iranin-samdaki-konsoloslugunu-vurarak-ulkedeki-birligi-pekistirdi-1082789387.html

İran uzmanı Shamas: İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurarak ülkedeki birliği pekiştirdi

İran uzmanı Shamas: İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurarak ülkedeki birliği pekiştirdi

Sputnik Türkiye

İran-İsrail gerilimini değerlendiren İran uzmanı Mohammad Shamas, İsrail’in bu saldırıyı yaparak İran’ın içindeki birlik beraberliği pekiştirdiğine dikkat... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T17:30+0300

2024-04-15T17:30+0300

2024-04-15T17:30+0300

israil- filistin çatışması

iran

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

tahran

misilleme

füze saldırısı

ortadoğu

abd

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İran-İsrail gerilimini değerlendiren İran uzmanı Mohammad Shamas, İsrail’in bu saldırıyı yaparak İran’ın içindeki birlik beraberliği pekiştirdiğine dikkat çekti.Shamas, Sputnik Arabic yayınında yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:Karşılığı olmayan bombalama ve ‘stratejik’ sabır döneminin bittiğine dikkat çeken uzman, İsrail ordusunun İran’a karşı doğrudan gerilimi tırmandırmayı düşünmesi halinde şimdiye kadar görülmüş olanlardan 10 kat daha büyük operasyonlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.Shamas, “Artık ABD Başkanı Joe Biden bile Washington’un, İran’ın da istemediği büyük bir savaşa girmemeye çalıştığından bahsetmeye başladı. Çatışmayı genişletmek isteyen tek kişi, hem iç hem de dış krizlere saplanmış olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dur” dedi ve şöyle devam etti:Shamas, demecini, “İran’ın verdiği karşılığı bir mizansen olarak değerlendirenler, bu ‘gösterinin’ İsrail’e ne kadara mal olduğuna bir baksın, bu saldırı öncesinde ve sonrasında askeri kaynakların seferber edilmesinin, günlük ve ekonomik hayatın bozulmasının yol açtığı bir milyar doların üzerinde bir zarardır" diye sonlandırdı.

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Sputnik Türkiye

iran, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), tahran, misilleme, füze saldırısı, ortadoğu, abd, joe biden, benyamin netanyahu