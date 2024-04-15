https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-uzmani-shamas-israilin-iranin-samdaki-konsoloslugunu-vurarak-ulkedeki-birligi-pekistirdi-1082789387.html
İran uzmanı Shamas: İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurarak ülkedeki birliği pekiştirdi
İran uzmanı Shamas: İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurarak ülkedeki birliği pekiştirdi
Sputnik Türkiye
İran-İsrail gerilimini değerlendiren İran uzmanı Mohammad Shamas, İsrail’in bu saldırıyı yaparak İran’ın içindeki birlik beraberliği pekiştirdiğine dikkat... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T17:30+0300
2024-04-15T17:30+0300
2024-04-15T17:30+0300
israil- filistin çatışması
iran
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
tahran
misilleme
füze saldırısı
ortadoğu
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İran-İsrail gerilimini değerlendiren İran uzmanı Mohammad Shamas, İsrail’in bu saldırıyı yaparak İran’ın içindeki birlik beraberliği pekiştirdiğine dikkat çekti.Shamas, Sputnik Arabic yayınında yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:Karşılığı olmayan bombalama ve ‘stratejik’ sabır döneminin bittiğine dikkat çeken uzman, İsrail ordusunun İran’a karşı doğrudan gerilimi tırmandırmayı düşünmesi halinde şimdiye kadar görülmüş olanlardan 10 kat daha büyük operasyonlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.Shamas, “Artık ABD Başkanı Joe Biden bile Washington’un, İran’ın da istemediği büyük bir savaşa girmemeye çalıştığından bahsetmeye başladı. Çatışmayı genişletmek isteyen tek kişi, hem iç hem de dış krizlere saplanmış olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dur” dedi ve şöyle devam etti:Shamas, demecini, “İran’ın verdiği karşılığı bir mizansen olarak değerlendirenler, bu ‘gösterinin’ İsrail’e ne kadara mal olduğuna bir baksın, bu saldırı öncesinde ve sonrasında askeri kaynakların seferber edilmesinin, günlük ve ekonomik hayatın bozulmasının yol açtığı bir milyar doların üzerinde bir zarardır" diye sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/abdli-yetkili-biden-netanyahuya-irana-yonelik-saldiri-operasyonuna-katilmayacaklarini-ifade-etti-1082745316.html
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iran, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), tahran, misilleme, füze saldırısı, ortadoğu, abd, joe biden, benyamin netanyahu
iran, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), tahran, misilleme, füze saldırısı, ortadoğu, abd, joe biden, benyamin netanyahu
İran uzmanı Shamas: İsrail’in İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurarak ülkedeki birliği pekiştirdi
İran-İsrail gerilimini değerlendiren İran uzmanı Mohammad Shamas, İsrail’in bu saldırıyı yaparak İran’ın içindeki birlik beraberliği pekiştirdiğine dikkat çekti.
İran-İsrail gerilimini değerlendiren İran uzmanı Mohammad Shamas, İsrail’in bu saldırıyı yaparak İran’ın içindeki birlik beraberliği pekiştirdiğine dikkat çekti.
Shamas, Sputnik Arabic yayınında yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:
İsrail, Şam’daki konsolosluğu vurarak ülke içindeki birlik ve beraberliği güçlendirdi. İran ise İsrail’e saldırarak, bundan böyle kendi topraklarına yönelik herhangi bir saldırganlığın veya Lübnan, Suriye ya da Irak’taki İranlı liderlere ve yetkililere yönelik herhangi bir saldırının benzer ölçekte bir yanıtla karşılanacağını göstermiş oldu.
Karşılığı olmayan bombalama ve ‘stratejik’ sabır döneminin bittiğine dikkat çeken uzman, İsrail ordusunun İran’a karşı doğrudan gerilimi tırmandırmayı düşünmesi halinde şimdiye kadar görülmüş olanlardan 10 kat daha büyük operasyonlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.
Shamas, “Artık ABD Başkanı Joe Biden bile Washington’un, İran’ın da istemediği büyük bir savaşa girmemeye çalıştığından bahsetmeye başladı. Çatışmayı genişletmek isteyen tek kişi, hem iç hem de dış krizlere saplanmış olan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dur” dedi ve şöyle devam etti:
Netanyahu’nun Biden ile kişisel görüş farklılıkları, Washington’u bölgede geniş çaplı bir savaşa sürüklemek için defalarca yaptığı girişimler iki taraf arasındaki ilişkilerin bozulmasına katkıda bulundu.
Shamas, demecini, “İran’ın verdiği karşılığı bir mizansen olarak değerlendirenler, bu ‘gösterinin’ İsrail’e ne kadara mal olduğuna bir baksın, bu saldırı öncesinde ve sonrasında askeri kaynakların seferber edilmesinin, günlük ve ekonomik hayatın bozulmasının yol açtığı bir milyar doların üzerinde bir zarardır" diye sonlandırdı.