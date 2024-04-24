https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/budapesteden-abdnin-macaristan-raporuna-yanit-goc-sorunlarina-iliskin-rapor-hazirladik-1083095334.html

Budapeşte'den ABD'nin 'Macaristan raporuna' yanıt: Göç sorunlarına ilişkin rapor hazırladık

Budapeşte'den ABD'nin 'Macaristan raporuna' yanıt: Göç sorunlarına ilişkin rapor hazırladık

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’nin ‘demokrasi eksikliği’ yönündeki suçlamalarına yer verilen raporuna yanıt olarak ABD’deki göç ve Yahudi karşıtlığı... 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T10:55+0300

2024-04-24T10:55+0300

2024-04-24T10:55+0300

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Macaristan’da iktidar partisi Fidesz’in Halkla İlişkiler Direktörü olan ve Dışişleri Bakanlığı’nın ikili ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreterliğini geçici olarak yürüten Tamas Menczer, sosyal medya üzerinden yaptığı video açıklamasında, ABD’nin suçlamalarına yanıt olarak bir rapor hazırlandıklarını duyurdu.Menczer, “(ABD Başkanı) Joe Biden’in savaş yanlısı hükümeti Macaristan ve ülkemizdeki demokrasiyle uğraşıyorsa Macaristan Dışişleri Bakanlığı da ABD’deki demokrasinin durumuyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporun içeriğini biliyorum, çünkü ben hazırladım” şeklinde konuştu.Yapılan anketlere göre, Amerikalıların dörtte üçünün ülkedeki göç krizini büyük sorun olarak gördüğünü anlatan Macar diplomat, ABD’ye her yıl 4 milyon izinsiz göçmenin giriş yaptığını, bu kişilerin aralarında çocuk cinayetleri dahil büyük suçlar işlediğini belirterek, “Lakin Joe Biden sınır koruma önlemlerini yıkıyor ve yok ediyor” dedi.ABD’nin Macaristan’ı Yahudi karşıtlığıyla suçlamasına da değinen Menczer, Amerikan Yahudi Komitesi’nin son raporuna işaret ederek, ABD vatandaşlarının yüzde 76’sının ülkedeki Yahudi karşıtlığını sorun olarak gösterdiğini, yüzde 56’sının bu alandaki durumun son 5 yılda kötüleştiğini dile getirdiğini aktardı. Macar politikacı, “Bununla birlikte ülkemizdeki Yahudi toplulukları ise kendilerini güvende hissettiklerini söylüyor” diye kaydetti.Menczer, “Bütün bu gerçekler göz önüne alındığında Amerikalı dostlarımızın evlerinin, kapılarının önlerini süpürmeleri belki daha iyi olacaktır. Bizi ne kadar savaşa itmeye çalışırlarsa çalışsınlar, üzerimize ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar biz barıştan yanayız” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/macaristan-disisleri-bakani-ukraynaya-silah-saglanmasaydi-barisin-coktan-tesis-edilirdi-1082548514.html

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