https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/macaristan-disisleri-bakani-ukraynaya-silah-saglanmasaydi-barisin-coktan-tesis-edilirdi-1082548514.html
Macaristan Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barış çoktan tesis edilirdi
Macaristan Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barış çoktan tesis edilirdi
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "NATO, Ukrayna askerlerinin eğitilmesi ve silah transferi aracılığıyla koordinasyon rolünün arttırılması... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği röportajda, NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumunu eleştirerek perşembe günü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararın NATO ittifakını savaşa daha da yaklaştırdığını söyledi.'Ukrayna'ya yardım eden NATO faaliyetlerine katılmayacak ve mali destek sunmayacağız'"Ukrayna askerlerinin eğitimi ve Ukrayna'ya silah transferi aracılığıyla NATO'nun koordinasyon rolünün arttırılması önerisi NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşının başında kendi çizdiği kırmızı çizgileri aşmasıdır" diyen Peter Szijjarto, ülkesinin NATO'nun koordinasyon rolünün artırılmasından kaynaklanacak hiçbir faaliyete katılmayacağını, mali destek sunmayacağını söyledi.Batı dünyasının Ukrayna'ya sağladığı silahların savaş alanında hiçbir başarı getirmediğini belirten Dışişleri Bakanı, "Ukraynalılar silah almasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Barış çoktan sağlanabilirdi" ifadelerini kullandı.'Çoğu ülke Ukrayna'nın NATO'ya girmesine karşı'Bazı NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'yı Temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde ittifaka davet etmek istediğini dile getiren Szijjarto, ancak çoğu üye ülkenin buna karşı çıktığını söyledi. Peter Szijjarto "NATO, geçtiğimiz 2 yılda NATO'nun savunma ittifakı olarak kuruluşundaki işlevinin giderek aşındığı ve saldırgan bir ittifaka dönüştüğü inancını güçlendiren çok sayıda adım ve kararlar aldı. Bu durum, NATO'nun tüzüğüne ve kurucularının niyetlerine tamamen aykırıdır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-300e-yakin-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1082546640.html
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nato, macaristan, nato zirvesi, viktor orban, peter szijjarto, abd, silah, rusya, brüksel, ab
nato, macaristan, nato zirvesi, viktor orban, peter szijjarto, abd, silah, rusya, brüksel, ab
Macaristan Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barış çoktan tesis edilirdi
15:17 07.04.2024 (güncellendi: 15:19 07.04.2024)
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "NATO, Ukrayna askerlerinin eğitilmesi ve silah transferi aracılığıyla koordinasyon rolünün arttırılması önerisiyle Ukrayna konusunda kendi çizdiği kırmızı çizgileri aşıyor" dedi
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği röportajda, NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumunu eleştirerek perşembe günü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararın NATO ittifakını savaşa daha da yaklaştırdığını söyledi.
'Ukrayna'ya yardım eden NATO faaliyetlerine katılmayacak ve mali destek sunmayacağız'
"Ukrayna askerlerinin eğitimi ve Ukrayna'ya silah transferi aracılığıyla NATO'nun koordinasyon rolünün arttırılması önerisi NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşının başında kendi çizdiği kırmızı çizgileri aşmasıdır" diyen Peter Szijjarto, ülkesinin NATO'nun koordinasyon rolünün artırılmasından kaynaklanacak hiçbir faaliyete katılmayacağını, mali destek sunmayacağını söyledi.
Batı dünyasının Ukrayna'ya sağladığı silahların savaş alanında hiçbir başarı getirmediğini belirten Dışişleri Bakanı, "Ukraynalılar silah almasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Barış çoktan sağlanabilirdi" ifadelerini kullandı.
'Çoğu ülke Ukrayna'nın NATO'ya girmesine karşı'
Bazı NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'yı Temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde ittifaka davet etmek istediğini dile getiren Szijjarto, ancak çoğu üye ülkenin buna karşı çıktığını söyledi. Peter Szijjarto "NATO, geçtiğimiz 2 yılda NATO'nun savunma ittifakı olarak kuruluşundaki işlevinin giderek aşındığı ve saldırgan bir ittifaka dönüştüğü inancını güçlendiren çok sayıda adım ve kararlar aldı. Bu durum, NATO'nun tüzüğüne ve kurucularının niyetlerine tamamen aykırıdır" ifadelerini kullandı.