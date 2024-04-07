https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/macaristan-disisleri-bakani-ukraynaya-silah-saglanmasaydi-barisin-coktan-tesis-edilirdi-1082548514.html

Macaristan Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barış çoktan tesis edilirdi

Macaristan Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya silah sağlanmasaydı, barış çoktan tesis edilirdi

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "NATO, Ukrayna askerlerinin eğitilmesi ve silah transferi aracılığıyla koordinasyon rolünün arttırılması... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T15:17+0300

2024-04-07T15:17+0300

2024-04-07T15:19+0300

ukrayna krizi

nato

macaristan

nato zirvesi

viktor orban

peter szijjarto

abd

silah

rusya

brüksel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077228973_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_8936e61726da89938991b43dc224e767.jpg

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto verdiği röportajda, NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşındaki tutumunu eleştirerek perşembe günü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararın NATO ittifakını savaşa daha da yaklaştırdığını söyledi.'Ukrayna'ya yardım eden NATO faaliyetlerine katılmayacak ve mali destek sunmayacağız'"Ukrayna askerlerinin eğitimi ve Ukrayna'ya silah transferi aracılığıyla NATO'nun koordinasyon rolünün arttırılması önerisi NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşının başında kendi çizdiği kırmızı çizgileri aşmasıdır" diyen Peter Szijjarto, ülkesinin NATO'nun koordinasyon rolünün artırılmasından kaynaklanacak hiçbir faaliyete katılmayacağını, mali destek sunmayacağını söyledi.Batı dünyasının Ukrayna'ya sağladığı silahların savaş alanında hiçbir başarı getirmediğini belirten Dışişleri Bakanı, "Ukraynalılar silah almasaydı ne olurdu bilmiyoruz. Barış çoktan sağlanabilirdi" ifadelerini kullandı.'Çoğu ülke Ukrayna'nın NATO'ya girmesine karşı'Bazı NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'yı Temmuz ayında Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde ittifaka davet etmek istediğini dile getiren Szijjarto, ancak çoğu üye ülkenin buna karşı çıktığını söyledi. Peter Szijjarto "NATO, geçtiğimiz 2 yılda NATO'nun savunma ittifakı olarak kuruluşundaki işlevinin giderek aşındığı ve saldırgan bir ittifaka dönüştüğü inancını güçlendiren çok sayıda adım ve kararlar aldı. Bu durum, NATO'nun tüzüğüne ve kurucularının niyetlerine tamamen aykırıdır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-300e-yakin-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1082546640.html

macaristan

rusya

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, macaristan, nato zirvesi, viktor orban, peter szijjarto, abd, silah, rusya, brüksel, ab