16 ilde operasyonları Yerlikaya açıkladı: Çeşitli suçlar işleyen 63 şüpheli yakalandı

5️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-33” operasyonlarında 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Kara… pic.twitter.com/LKGoYGqvEN