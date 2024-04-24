16 ilde operasyonları Yerlikaya açıkladı: Çeşitli suçlar işleyen 63 şüpheli yakalandı
© İHA / İHA-AW187060operasyon, Ali Yerlikaya
© İHA / İHA-AW187060
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16 ilde siber suçlulara karşı düzenlenen Sibergöz operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen Sibergöz operasyonlarıyla ilgili detayları sosyal medya platformu X'ten paylaştı. İşte detaylar:
5️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-33” operasyonlarında 1️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 24, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Kara… pic.twitter.com/LKGoYGqvEN
1️⃣1️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-34” operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 24, 2024
Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin… pic.twitter.com/DuCufPAAOu