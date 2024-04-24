Fatih Erbakan yanıtladı: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Cumhuriyet çocuklara ne kazandırdı?
09:13
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Okan Aslan,Selin Yazıcı, Aslı Kahveci'yle 23 Nisan Özel yayını
12:09
67 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en iyi 100 stadyumu belli oldu
14:20
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en güçlü böceği Hakkari'de ortaya çıktı
15:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Çinli diplomat: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi bırakmalı
16:09
2 dk
SESLİ HABER
CIA Şefi tarih verdi: Ukrayna mağlup olabilir
16:19
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman Ukrayna ordusunu bekleyen tehlikeyi açıkladı
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: UNESCO platformu kötüye kullanılıyor
16:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Avrasya’da taşımacılık için 280 milyar rublelik proje
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun saldırılarını NATO planlıyor
17:24
2 dk
SESLİ HABER
'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
17:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi: Hükümetimiz için bir utanç kaynağı
18:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
18:25
6 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, bu çatışmaya ihtiyaç duyuyor
18:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Rapor açıklandı: Askeri harcamalar tarihin en yüksek seviyesinde
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: Bölgeyi savaşın eşiğine getiriyor
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan 'nükleer silah' açıklaması: 'Hazırız'
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Navigasyon kullananlar dikkat: Yanlış yola sokup faciaya sebep oldu
18:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/fatih-erbakan-yanitladi-yeniden-refah-partisi-cumhur-ittifakinda-mi-1083084017.html
Fatih Erbakan yanıtladı: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda mı?
Fatih Erbakan yanıtladı: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda mı?
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Fatih Erbakan, gazetecilerin soruları üzerine Cumhurbaşkanı... 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T07:17+0300
2024-04-24T07:18+0300
fatih erbakan
politika
cumhur ittifakı
cumhur ittifakı
israil
açıklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082076261_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbb1728ebe3f1e270d8fd2baec6fdf64.jpg
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diye konuştu."Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu." şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6." ifadesini kullandı.'Seçimden sonra Erdoğan ile görüşmedik'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediğine dair soruya Erbakan, "Görüşmedik" yanıtını verdi.Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" karşılığını verdi.'Özgür Özel sağ olsun bayram tebriki için aramıştı'"Ana muhalefet lideri ile hiç temas kurabildiniz mi" şeklindeki soru üzerine ise Erbakan, "Kendisiyle bayramda görüştük. Sağ olsunlar, bayram tebriki için aramışlardı. O zaman görüştük kendisiyle, yine de görüşürüz" dedi.'Seçimler genel seçim havasında oldu'Seçim sonucuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Seçimde ekonominin çok büyük etkisi oldu. Genel seçim havasında oldu. Vatandaşa da hak veriyoruz. Çünkü bu şartlarda yaşamak çok zor. Bunun yanında Gazze konusunun çok büyük etkisi oldu. Milletin o noktada büyük hassasiyeti var. Bütün bunların birikmesi böyle bir sonucu ortaya çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.İsrail değerlendirmesi: 'Bu yaptırımları uygulamamız lazım'Erbakan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına ilişkin soruya, "Hiç yapılmamasındansa yine de bu adım olumlu bir adım" cevabını verdi.Malatya'daki Kürecik Radar Üssü ile ilgili de itirazları olduğuna işaret eden Erbakan, "Oradan alınan istihbaratların ABD ve İngiltere üzerinden İsrail'e fayda sağlayacak şekilde kullanılması... O nedenle Kürecik'i de kapatalım; 'Neden biz bunlara istihbarat sağlayacağız?' diye soruyoruz." ifadesini kullandı.Bu konuyu Meclis'te düzenleyecekleri basın toplantısında da ifade edeceklerini açıklayan Erbakan, "Gidip orada savaşamıyorsak bile bu yaptırımları uygulamamız lazım. Ticaretin kısıtlanması bir adımdı ama Kürecik de öyle. Biz bağımsız, egemen bir devletiz; niye onlara istihbarat verelim, bu kadar katliam ve vahşet gözümüzün önündeyken? Kapatılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.Anayasa değişikliği: 'Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım'Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.Sorulması üzerine Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini anlatan Erbakan, "Biz sahada çok daha yüksek bir teveccühle karşı karşıyaydık. İl Genel Meclisinde yüzde 6,98, belediye başkanlığında 6,2 oy almışız. 110 ilçede yüzde 10'u, 140 ilçede de yüzde 20'yi geçmişiz, 20 ilde de yüzde 10'un üzerinde ve 3 milyonun üzerinde bir oy..." değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/meteorolojiden-tum-turkiye-icin-uyari-pazar-gunu-hava-degisiyor-1083082914.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1a/1082076261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3cc39a36531b8e080ffc34d016a9a30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih erbakan, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, israil, açıklama
fatih erbakan, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, israil, açıklama

Fatih Erbakan yanıtladı: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda mı?

07:17 24.04.2024 (güncellendi: 07:18 24.04.2024)
© İHA / ORKUN KAYA-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
© İHA / ORKUN KAYA-
Abone ol
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Fatih Erbakan, gazetecilerin soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçimlerden sonra görüşmediğini açıkladı. Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna ise "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre." dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partisinin yerel seçimlerde AK Parti'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diye konuştu.
"Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu." şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6." ifadesini kullandı.

'Seçimden sonra Erdoğan ile görüşmedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediğine dair soruya Erbakan, "Görüşmedik" yanıtını verdi.
Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" karşılığını verdi.

'Özgür Özel sağ olsun bayram tebriki için aramıştı'

"Ana muhalefet lideri ile hiç temas kurabildiniz mi" şeklindeki soru üzerine ise Erbakan, "Kendisiyle bayramda görüştük. Sağ olsunlar, bayram tebriki için aramışlardı. O zaman görüştük kendisiyle, yine de görüşürüz" dedi.

'Seçimler genel seçim havasında oldu'

Seçim sonucuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Seçimde ekonominin çok büyük etkisi oldu. Genel seçim havasında oldu. Vatandaşa da hak veriyoruz. Çünkü bu şartlarda yaşamak çok zor. Bunun yanında Gazze konusunun çok büyük etkisi oldu. Milletin o noktada büyük hassasiyeti var. Bütün bunların birikmesi böyle bir sonucu ortaya çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail değerlendirmesi: 'Bu yaptırımları uygulamamız lazım'

Erbakan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına ilişkin soruya, "Hiç yapılmamasındansa yine de bu adım olumlu bir adım" cevabını verdi.
Malatya'daki Kürecik Radar Üssü ile ilgili de itirazları olduğuna işaret eden Erbakan, "Oradan alınan istihbaratların ABD ve İngiltere üzerinden İsrail'e fayda sağlayacak şekilde kullanılması... O nedenle Kürecik'i de kapatalım; 'Neden biz bunlara istihbarat sağlayacağız?' diye soruyoruz." ifadesini kullandı.
Bu konuyu Meclis'te düzenleyecekleri basın toplantısında da ifade edeceklerini açıklayan Erbakan, "Gidip orada savaşamıyorsak bile bu yaptırımları uygulamamız lazım. Ticaretin kısıtlanması bir adımdı ama Kürecik de öyle. Biz bağımsız, egemen bir devletiz; niye onlara istihbarat verelim, bu kadar katliam ve vahşet gözümüzün önündeyken? Kapatılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliği: 'Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım'

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Onunla ilgili ne yapmak istediklerini görmemiz lazım. Onu gördükten sonra yetkili kurullarımızla, hukukçularla değerlendirip ona göre bir tavır sergileyeceğiz" yanıtını verdi.
Sorulması üzerine Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının beklentilerinin altında gerçekleştiğini anlatan Erbakan, "Biz sahada çok daha yüksek bir teveccühle karşı karşıyaydık. İl Genel Meclisinde yüzde 6,98, belediye başkanlığında 6,2 oy almışız. 110 ilçede yüzde 10'u, 140 ilçede de yüzde 20'yi geçmişiz, 20 ilde de yüzde 10'un üzerinde ve 3 milyonun üzerinde bir oy..." değerlendirmesini yaptı.
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2024
YAŞAM
Meteoroloji'den tüm Türkiye için uyarı: Pazar günü hava değişiyor
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала