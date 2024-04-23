https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/yunanistan-ukraynaya-hava-savunma-sistemi-gondermeyecegini-duyurdu-1083069383.html
Yunanistan, Ukrayna'ya hava savunma sistemi göndermeyeceğini duyurdu
Yunanistan, Ukrayna'ya hava savunma sistemi göndermeyeceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemleri talep ettiği NATO’nun, bu sistemleri Kiev’e vermeleri için Yunanistan ve İspanya’ya yoğun baskı yaptığı iddia... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T17:16+0300
2024-04-23T17:16+0300
2024-04-23T17:16+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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hava savunma sistemi
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the financial times (ft)
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Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunan radyo istasyonu REAL FM’e yaptığı açıklamada, daha önce Financial Times’ı dile getirdiği, muhalefetin de diline dolaşan ‘gizli diplomasi’ iddialarını yalanlarken, Yunanistan'ın kendi hava savunma kabiliyetlerini tehlikeye atmamak için Ukrayna'ya hava savunma sistemleri göndermeyeceğini açıkça belirttiğini vurguladı.Financial Times gazetesi, Ukrayna’nın, Batılı müttefiklerinden atıl durumdaki Patriot hava savunma sistemlerini göndermeleri için ‘kibar’ diplomasiden sert diplomasiye geçeceğini duyurmasıyla birlikte harekete geçen NATO’nun, bu sistemleri Kiev’e vermeleri için Yunanistan ve İspanya’ya yoğun baskı yaptığını yazmıştı.Marinakis, bu iddiaları bir gün önce yalanlamış, ancak partinin en büyük muhalefeti bu yalanlamayı ‘gönülsüz’ olarak değerlendirerek Atina’daki yetkilileri ‘gizli diplomasi’ yapmakla suçlamıştı.Muhalefet, Financial Times'ın Yunanistan'ın baskı altında olduğu yönündeki haberinin doğru olup olmadığının derhal yanıtlanmasını ve Atina tarafından verilen tüm taahhütler hakkında tam bilgi verilmesini talep etti.Muhalefetin iddialarını yanıtlayan Marinakis, “Ülkenin caydırıcı kabiliyetini, hava savunmasını tehlikeye atacak hiçbir adım atmayacağımızı açıkça söyledim. Bu benim açımdan açık bir yalanlamaydı. Ukrayna'ya bu düzeyde yardım yapıldığına dair yayınlara, söylentilere ve bilgilere yanıt vermem ikinci kez istendiği için yanlış yorumlamaya yer olmadığını düşünüyorum. Hiçbir şeyin belirsiz kalmasını istemiyorum. Cevabım net" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/almanyanin-abdye-ukraynaya-patriot-vermesi-icin-baski-yaptigi-bildirildi-1083063918.html
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yunanistan, ukrayna, hava savunma, hava savunma sistemi, patriot, nato, the financial times (ft)
yunanistan, ukrayna, hava savunma, hava savunma sistemi, patriot, nato, the financial times (ft)
Yunanistan, Ukrayna'ya hava savunma sistemi göndermeyeceğini duyurdu
Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemleri talep ettiği NATO’nun, bu sistemleri Kiev’e vermeleri için Yunanistan ve İspanya’ya yoğun baskı yaptığı iddia edilirken, Atina’dan Ukrayna’yı üzecek açıklama geldi.
Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis
, Yunan radyo istasyonu REAL FM’e yaptığı açıklamada, daha önce Financial Times’ı dile getirdiği,
muhalefetin de diline dolaşan ‘gizli diplomasi’ iddialarını yalanlarken, Yunanistan'ın kendi hava savunma kabiliyetlerini tehlikeye atmamak için Ukrayna'ya hava savunma sistemleri göndermeyeceğini
açıkça belirttiğini vurguladı.
Financial Times gazetesi, Ukrayna’nın, Batılı müttefiklerinden atıl durumdaki Patriot hava savunma sistemlerini göndermeleri için ‘kibar’ diplomasiden sert diplomasiye geçeceğini duyurmasıyla birlikte harekete geçen NATO’nun, bu sistemleri Kiev’e vermeleri için Yunanistan ve İspanya’ya yoğun baskı yaptığını yazmıştı.
Marinakis, bu iddiaları bir gün önce yalanlamış, ancak partinin en büyük muhalefeti bu yalanlamayı ‘gönülsüz’ olarak değerlendirerek Atina’daki yetkilileri ‘gizli diplomasi’ yapmakla suçlamıştı.
Muhalefet, Financial Times'ın Yunanistan'ın baskı altında olduğu yönündeki haberinin doğru olup olmadığının derhal yanıtlanmasını ve Atina tarafından verilen tüm taahhütler hakkında tam bilgi verilmesini talep etti.
Muhalefetin iddialarını yanıtlayan Marinakis, “Ülkenin caydırıcı kabiliyetini, hava savunmasını tehlikeye atacak hiçbir adım atmayacağımızı açıkça söyledim. Bu benim açımdan açık bir yalanlamaydı. Ukrayna'ya bu düzeyde yardım yapıldığına dair yayınlara, söylentilere ve bilgilere yanıt vermem ikinci kez istendiği için yanlış yorumlamaya yer olmadığını düşünüyorum. Hiçbir şeyin belirsiz kalmasını istemiyorum. Cevabım net" diye konuştu.