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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/almanyanin-abdye-ukraynaya-patriot-vermesi-icin-baski-yaptigi-bildirildi-1083063918.html
Almanya’nın ABD’ye Ukrayna’ya Patriot vermesi için baskı yaptığı bildirildi
Almanya’nın ABD’ye Ukrayna’ya Patriot vermesi için baskı yaptığı bildirildi
Sputnik Türkiye
ABD merkezli uluslararası haber ajansı Bloomberg, Almanya’nın ABD’ye Ukrayna’ya en azından bir Patriot hava savunma füze sistemini daha vermesi için baskı... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T15:32+0300
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Bloomberg’in, konuya aşina kaynaklara atıfla verdiği haberde, “Almanya Başbakanı Olaf Scholz hükümeti ABD’ye, Ukrayna’ya en az bir Patriot füze savunma sistemi daha tedarik etmesi için baskı yapıyor” ifadesi kullanıldı.Baskının, Ukrayna’ya hava savunma yardımını artırmaya yönelik koordineli çabalar kapsamında yapıldığı belirtilen haberde, Almanya’nın bu hafta Fransa ve İtalya’ya, Ukrayna’ya hangi yeni silahların verilebileceğini düşünmeleri için baskı yapmaya devam edeceği kaydedildi.Brüksel’deki Ukrayna-NATO Konseyi dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, müttefiklerine Ukrayna’ya verilebilecek hava savunma sistemlerinin varlığını bir kez daha inceleme çağrısında bulunacaklarını bildirmişti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın kendisinden ‘umutsuzca’ 7 adet Patriot hava savunma sistemi istediğini söylemişti.Daha sonra Kuleba, Washington Post gazetesine verdiği demecinde, Kiev’in Batı ile ilişkilerinde ‘kibar’ diplomasinin hiçbir işe yaramadığını, artık sert diplomasiye geçeceklerini dile getirmişti. Bunun üzerine harekete geçen NATO’nun, Yunanistan ve İspanya’ya ellerindeki hava savunma sistemlerini Kiev’e vermeleri için yoğun baskı yaptığı iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/natodan-hava-savunma-sistemlerinin-ukraynaya-verilmesi-konusunda-ispanya-ve-yunanistana-baski-1083009806.html
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almanya, abd, patriot, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu
almanya, abd, patriot, hava savunma sistemi, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, rus ordusu

Almanya’nın ABD’ye Ukrayna’ya Patriot vermesi için baskı yaptığı bildirildi

15:32 23.04.2024
© AFP 2023Biden, Scholz, Macron
Biden, Scholz, Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AFP 2023
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ABD merkezli uluslararası haber ajansı Bloomberg, Almanya’nın ABD’ye Ukrayna’ya en azından bir Patriot hava savunma füze sistemini daha vermesi için baskı yaptığını belirtti.
Bloomberg’in, konuya aşina kaynaklara atıfla verdiği haberde, “Almanya Başbakanı Olaf Scholz hükümeti ABD’ye, Ukrayna’ya en az bir Patriot füze savunma sistemi daha tedarik etmesi için baskı yapıyor” ifadesi kullanıldı.
Baskının, Ukrayna’ya hava savunma yardımını artırmaya yönelik koordineli çabalar kapsamında yapıldığı belirtilen haberde, Almanya’nın bu hafta Fransa ve İtalya’ya, Ukrayna’ya hangi yeni silahların verilebileceğini düşünmeleri için baskı yapmaya devam edeceği kaydedildi.
Brüksel’deki Ukrayna-NATO Konseyi dışişleri bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, müttefiklerine Ukrayna’ya verilebilecek hava savunma sistemlerinin varlığını bir kez daha inceleme çağrısında bulunacaklarını bildirmişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın kendisinden ‘umutsuzca’ 7 adet Patriot hava savunma sistemi istediğini söylemişti.
Daha sonra Kuleba, Washington Post gazetesine verdiği demecinde, Kiev’in Batı ile ilişkilerinde ‘kibar’ diplomasinin hiçbir işe yaramadığını, artık sert diplomasiye geçeceklerini dile getirmişti.
Bunun üzerine harekete geçen NATO’nun, Yunanistan ve İspanya’ya ellerindeki hava savunma sistemlerini Kiev’e vermeleri için yoğun baskı yaptığı iddia edilmişti.
S-300 hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
Ukrayna krizi
NATO’dan, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi konusunda İspanya ve Yunanistan'a baskı
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