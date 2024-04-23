https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusyanin-belgorod-bolgesinde-4-ukrayna-fuzesi-imha-edildi-1083055899.html
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 4 Ukrayna füzesi imha edildi
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 4 Ukrayna füzesi imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Belgodor bölgesinde 4 Olha füzesinin imha edildiğini belirtti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T11:45+0300
2024-04-23T11:45+0300
2024-04-23T11:45+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin Olha çok namlulu roketatar sistemini kullanarak Rusya Federasayonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesinde dört Olha roketini tespit ederek imha ettiği kaydedildi.Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/londra-kieve-simdiye-kadarki-en-buyuk-askeri-yardim-ilanina-hazirlaniyor-1083054896.html
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ukrayna ordusu, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, belgorod, terör saldırısı, füze saldırısı
Rusya’nın Belgorod bölgesinde 4 Ukrayna füzesi imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırındaki Belgodor bölgesinde 4 Olha füzesinin imha edildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin Olha çok namlulu roketatar sistemini kullanarak Rusya Federasayonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesinde dört Olha roketini tespit ederek imha ettiği kaydedildi.
Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.