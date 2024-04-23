https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/motorine-indirim-geliyor-1083053566.html

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

motorin

benzin

akaryakıt

zam

indirim

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı takdirde ise 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html

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