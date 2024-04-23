https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/motorine-indirim-geliyor-1083053566.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T10:50+0300
2024-04-23T10:50+0300
2024-04-23T11:28+0300
ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
zam
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı takdirde ise 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html
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Motorine indirim geliyor
10:50 23.04.2024 (güncellendi: 11:28 23.04.2024)
25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.
23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.
Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı takdirde ise 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.