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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/motorine-indirim-geliyor-1083053566.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı takdirde ise 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/benzin-ve-motorine-buyuk-zam-cifte-zam-pompaya-yansidi-1081899977.html
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Motorine indirim geliyor

10:50 23.04.2024 (güncellendi: 11:28 23.04.2024)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA
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25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da güncelleniyor.
23 Nisan'ın resmi tatil olmasından dolayı fiyat değişimi gerçekleşmeyecek.

Fiyatlarda sert bir yükseliş olmadığı takdirde ise 25 Nisan 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş civarında indirim bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
EKONOMİ
Benzin ve motorine büyük zam: Çifte zam pompaya yansıdı
21 Mart, 08:22
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