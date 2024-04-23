https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/milli-egitim-bakani-tekin-ve-cocuklardan-anitkabire-ziyaret-1083044842.html
Kutlamalar başladı: Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabir'e ziyaret
Kutlamalar başladı: Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabir'e ziyaret
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T08:19+0300
2024-04-23T08:19+0300
2024-04-23T09:26+0300
türkiye
yusuf tekin
anıtkabir
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23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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tören
resmi tören
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Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. TBMM'nin açılışının ve milli iradenin tecelli edişinin 104. yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/meteoroloji-saat-vererek-uyardi--istanbul-dahil-bircok-kent-icin-yeniden-saganak-alarmi-verildi-1083042531.html
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yusuf tekin, anıtkabir, ziyaret, resmi ziyaret, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tbmm, atatürk, tören, resmi tören, kutlama
yusuf tekin, anıtkabir, ziyaret, resmi ziyaret, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tbmm, atatürk, tören, resmi tören, kutlama
Kutlamalar başladı: Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabir'e ziyaret
08:19 23.04.2024 (güncellendi: 09:26 23.04.2024)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. TBMM'nin açılışının ve milli iradenin tecelli edişinin 104. yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.