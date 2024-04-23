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Kutlamalar başladı: Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabir'e ziyaret
Kutlamalar başladı: Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabir'e ziyaret
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti. 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. TBMM'nin açılışının ve milli iradenin tecelli edişinin 104. yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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yusuf tekin, anıtkabir, ziyaret, resmi ziyaret, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tbmm, atatürk, tören, resmi tören, kutlama
yusuf tekin, anıtkabir, ziyaret, resmi ziyaret, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, tbmm, atatürk, tören, resmi tören, kutlama

Kutlamalar başladı: Milli Eğitim Bakanı Tekin ve çocuklardan Anıtkabir'e ziyaret

08:19 23.04.2024 (güncellendi: 09:26 23.04.2024)
© AA / Özge Elif KızılMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA / Özge Elif Kızıl
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. TBMM'nin açılışının ve milli iradenin tecelli edişinin 104. yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
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