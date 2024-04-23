Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok kent için yeniden sağanak alarmı verildi
06:39 23.04.2024 (güncellendi: 06:43 23.04.2024)
© İHA / EKREM KESERyağış - Yağmur - sağanak
© İHA / EKREM KESER
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkili olan sağanak yağışları ve şiddetli hava koşullarıyla ilgili güncellemeleri paylaştı. İstanbul dahil birçok kent için sağanak alarmı yeniden verildi. Özellikle Orta ve Güney Ege bölgeleri için ise fırtına uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye'yi etkisi altına alan hava koşullarıyla ilgili detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Toz taşınımı uyarısı
Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji'den 'Sıcak' uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde artacağı açıklandı.
Yapılan uyarıda, “Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Muğla’da Çarşamba günü 26, Perşembe 23, Cuma 24 ve Cumartesi günü de hava sıcaklığının 27 derece dolayında seyretmesi bekleniyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.
Fırtına uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Orta ve Güney Ege'de fırtına beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın 24 Nisan'da sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, “Güney Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.
Bugün ve yarına dikkat
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları aktardı:
“Gece ve yarın Marmara’da İstanbul dahil hafif yağmur geçişleri olacak. Bu yağışlar çamurlu olabilir. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı var. Toz yarın İç Anadolu’da görülecek. Sıcaklıklar Marmara’da yavaş olsa da diğer bölgelerde yükselmeye devam edecek. Hafta ortası İç Anadolu ve Ege de güneyli rüzgarlar hızını artırıyor. Hafta sonu ve gelecek hafta İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya yağmur geliyor. Tohum ekmeye hazırlanacak çiftçilere duyurulur."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
BURSA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 15°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 17°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GİRESUN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık