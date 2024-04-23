https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/meteoroloji-saat-vererek-uyardi--istanbul-dahil-bircok-kent-icin-yeniden-saganak-alarmi-verildi-1083042531.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok kent için yeniden sağanak alarmı verildi

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok kent için yeniden sağanak alarmı verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkili olan sağanak yağışları ve şiddetli hava koşullarıyla ilgili güncellemeleri paylaştı... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T06:39+0300

2024-04-23T06:39+0300

2024-04-23T06:43+0300

meteoroloji

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toz taşınımı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm Türkiye'yi etkisi altına alan hava koşullarıyla ilgili detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam etmesi, bu hafta içerisinde normallerinin, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 4-6 derece; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 10-15 derece üzerine kadar çıkması bekleniyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.UyarılarToz taşınımı uyarısıMarmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’in batısında güney, güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji'den 'Sıcak' uyarısıMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde artacağı açıklandı.Yapılan uyarıda, “Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Muğla genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenmektedir. Muğla’da Çarşamba günü 26, Perşembe 23, Cuma 24 ve Cumartesi günü de hava sıcaklığının 27 derece dolayında seyretmesi bekleniyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.Fırtına uyarısıMeteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Orta ve Güney Ege'de fırtına beklendiğini bildirdi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın 24 Nisan'da sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.Açıklamada ayrıca, “Güney Ege'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.Bugün ve yarına dikkatMeteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları aktardı:MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli güneyli rüzgarla beraber toz taşınımı bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bilim-insanlari-insan-vucudunda-daha-once-gorulmemis-yepyeni-bir-organ-kesfetti-1083023643.html

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