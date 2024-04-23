İkinci el araç alacaklar dikkat: 'Fiyat artışı yüzde 5'e dayandı'

"Sıfır fiyatlarının artışına oranla çok daha cüzi artan ikinci el fiyatları sebebiyle fiyat makası olması gerekenden bir miktar daha fazla açılmış durumda. Önümüzdeki süreçte, özellikle yaz ayları itibarıyla yükselmesi beklenen ikinci el talebiyle beraber bu pazarda fiyat artışları sıfır otomobile istinaden bir miktar daha fazla yansıyarak makas daralabilir. Ancak mevcut piyasa ortamı ve alınan tedbirler neticesinde geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz koşullar ve fiyat dengesizlikleri tekrarlanmayacaktır. Otomobil fiyatlarını etkileyen ana unsur döviz kuru, enflasyon ve bunlara bağlı değişen maliyetler. İkinci el otomobil fiyatları sıfır fiyatlarından referans alınarak belirlendiğinden, sıfır otomobilde uygulanan fiyat artışları ikinci el piyasasına da yansıyor. Bir diğer önemli faktör ise talep. Bu süreçte sıfır fiyatları artmış olmasına rağmen ikinci el otomobil fiyatları sabit kaldı. Başlıca sebebi kampanyalar ve fiyat avantajı nedeniyle tüketici tercihinin neredeyse tamamen sıfır otomobilde olmasından dolayı ikinci el talebinin düşük seyretmesiydi. Sona eren kampanyalar ve bir miktar yükselen fiyatlar neticesinde son birkaç aydır talep tekrar ikinci el piyasasına kaymaya başladı. Özetle döviz kuru, enflasyon ve maliyetlerin yanı sıra, artan talepte fiyatları etkileyen unsurlar arasında."