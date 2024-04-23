https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/icisleri-bakani-yerlikayadan-taksimde-1-mayis-kutlamasiyla-ilgili-aciklama-1083073874.html

Bakan Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır

Bakan Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli 100 kişi toplanıp çelenk... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T19:38+0300

2024-04-23T19:38+0300

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ali yerlikaya

1 mayıs

son dakika

türkiye

taksim

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlaması yapılmamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli. 100 kişi toplanıp çelenk bırakabilir, sendika temsilcileriyle konuştum. Bundan sonra böyle" dedi.

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ali yerlikaya, 1 mayıs, son dakika, taksim