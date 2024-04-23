https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/icisleri-bakani-yerlikayadan-taksimde-1-mayis-kutlamasiyla-ilgili-aciklama-1083073874.html
Bakan Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır
Bakan Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli 100 kişi toplanıp çelenk... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T19:38+0300
2024-04-23T19:38+0300
2024-04-23T20:14+0300
ali yerlikaya
1 mayıs
son dakika
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taksim
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlaması yapılmamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli. 100 kişi toplanıp çelenk bırakabilir, sendika temsilcileriyle konuştum. Bundan sonra böyle" dedi.
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ali yerlikaya, 1 mayıs, son dakika, taksim
ali yerlikaya, 1 mayıs, son dakika, taksim
Bakan Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır
19:38 23.04.2024 (güncellendi: 20:14 23.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli 100 kişi toplanıp çelenk bırakabilir, sendika temsilcileriyle konuştum" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Taksim'de 1 Mayıs kutlaması yapılmamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlamadır, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli. 100 kişi toplanıp çelenk bırakabilir, sendika temsilcileriyle konuştum. Bundan sonra böyle" dedi.