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Beyinde kalıcı hasara yol açan yiyecekler açıklandı: 'Geçmeyen hafıza bozuklukları ortaya çıkıyor'
Beyinde kalıcı hasara yol açan yiyecekler açıklandı: 'Geçmeyen hafıza bozuklukları ortaya çıkıyor'
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, fast food ve abur cubur tarzı yiyeceklerle beslenmenin beyne olan etkisiyle ilgili çarpıcı bulguları ortaya koydu. Yapılan çalışmada, erken... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T11:06+0300
2024-04-23T11:07+0300
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Fast food türündeki yemeklerin insan sağlığına yarardan çok zararının olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Brain, Behavior and Immunity üzerinden yayımlanan yeni bir araştırma da yağ oranı yüksek ve şeker içeren beslenme alışkanlıklarının beyne zararıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.Araştırmanın sonuçlarına göre, düzenli olarak fast food ve abur cubur türü yiyecekler tüketen bireylerde beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler görüldü. Bu tür yiyeceklerin yüksek yağ, şeker ve tuz içeriği, beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir ve uzun vadede hafıza kaybına yol açabilir.Çalışma, abur cuburla beslenen farelerde, daha sağlıklı bir diyete geçmelerine rağmen yetişkinlikte de devam eden önemli hafıza eksiklikleri sergilediğini buldu. Abur cuburla beslenen fareler daha önce hangi nesneyi nerede gördüklerini hatırlayamadıklarını gösterirken, kontrol grubundaki fareler aşinalık gösterdi.'Geçmeyen hafıza bozukluklarına sahip oluyorlar'Bu etkiler, hafıza ve öğrenme için önemli bir nörotransmitter olan asetilkolindeki bozulmalarla bağlantılıydı ve bu da diyetin beyin gelişimi üzerindeki kritik etkisini vurguluyordu. Araştırma, gençlerdeki kötü beslenme alışkanlıklarının bilişsel işlevler üzerinde geri döndürülemez etkileri olabileceğini öne sürüyor.Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayarak, özellikle çocuk ve gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, fast food ve abur cubur türü yiyeceklerin tüketiminin sınırlanması ve yerine sağlıklı besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.USC Dornsife Edebiyat, Sanat ve Bilim Koleji'nde biyolojik bilimler profesörü Scott Kanoski, "Yalnızca bu makalede değil, diğer bazı yakın tarihli çalışmalarımızda da gördüğümüz şey şu ki, eğer bu fareler bu abur cubur diyetiyle büyüdüyse, o zaman geçmeyen hafıza bozukluklarına sahip oluyorlar. Eğer onları sadece sağlıklı bir diyete sokarsanız, bu etkiler ne yazık ki yetişkinliğe kadar devam eder." dedi.Alzheimer hastalığına benziyorÇalışmayı geliştirirken Kanoski ile baş yazar ve doktora sonrası araştırma görevlisi Anna Hayes, önceki araştırmaların yetersiz beslenme ile Alzheimer hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini düşündüAlzheimer hastalığından muzdarip kişilerin beyinlerinde, hafıza ve öğrenme, dikkat, uyarılma ve istemsiz kas hareketi gibi işlevler için gerekli olan asetilkolin adı verilen bir nörotransmitterin seviyeleri daha düşük olma eğilimindedir.
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beyin, hasar, yiyecek, sağlıksız yiyecek, fast food, sağlık, alzheimer, alzheimer hastalığı, hafıza, hafıza kaybı, hafıza güçlendirme, araştırma, deney, bilim, bilim insanları
beyin, hasar, yiyecek, sağlıksız yiyecek, fast food, sağlık, alzheimer, alzheimer hastalığı, hafıza, hafıza kaybı, hafıza güçlendirme, araştırma, deney, bilim, bilim insanları

Beyinde kalıcı hasara yol açan yiyecekler açıklandı: 'Geçmeyen hafıza bozuklukları ortaya çıkıyor'

11:06 23.04.2024 (güncellendi: 11:07 23.04.2024)
© AAbeyin tümörü
beyin tümörü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA
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Yeni bir araştırma, fast food ve abur cubur tarzı yiyeceklerle beslenmenin beyne olan etkisiyle ilgili çarpıcı bulguları ortaya koydu. Yapılan çalışmada, erken yaşta bu tür yiyeceklerin tüketilmesinin, ileride kalıcı hafıza problemlerine neden olabileceği belirlendi.
Fast food türündeki yemeklerin insan sağlığına yarardan çok zararının olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Brain, Behavior and Immunity üzerinden yayımlanan yeni bir araştırma da yağ oranı yüksek ve şeker içeren beslenme alışkanlıklarının beyne zararıyla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.
Araştırmanın sonuçlarına göre, düzenli olarak fast food ve abur cubur türü yiyecekler tüketen bireylerde beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler görüldü. Bu tür yiyeceklerin yüksek yağ, şeker ve tuz içeriği, beyin fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir ve uzun vadede hafıza kaybına yol açabilir.
Çalışma, abur cuburla beslenen farelerde, daha sağlıklı bir diyete geçmelerine rağmen yetişkinlikte de devam eden önemli hafıza eksiklikleri sergilediğini buldu. Abur cuburla beslenen fareler daha önce hangi nesneyi nerede gördüklerini hatırlayamadıklarını gösterirken, kontrol grubundaki fareler aşinalık gösterdi.

'Geçmeyen hafıza bozukluklarına sahip oluyorlar'

Bu etkiler, hafıza ve öğrenme için önemli bir nörotransmitter olan asetilkolindeki bozulmalarla bağlantılıydı ve bu da diyetin beyin gelişimi üzerindeki kritik etkisini vurguluyordu. Araştırma, gençlerdeki kötü beslenme alışkanlıklarının bilişsel işlevler üzerinde geri döndürülemez etkileri olabileceğini öne sürüyor.
Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayarak, özellikle çocuk ve gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanmasının önemini vurguluyor. Ayrıca, fast food ve abur cubur türü yiyeceklerin tüketiminin sınırlanması ve yerine sağlıklı besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.
USC Dornsife Edebiyat, Sanat ve Bilim Koleji'nde biyolojik bilimler profesörü Scott Kanoski, "Yalnızca bu makalede değil, diğer bazı yakın tarihli çalışmalarımızda da gördüğümüz şey şu ki, eğer bu fareler bu abur cubur diyetiyle büyüdüyse, o zaman geçmeyen hafıza bozukluklarına sahip oluyorlar. Eğer onları sadece sağlıklı bir diyete sokarsanız, bu etkiler ne yazık ki yetişkinliğe kadar devam eder." dedi.

Alzheimer hastalığına benziyor

Çalışmayı geliştirirken Kanoski ile baş yazar ve doktora sonrası araştırma görevlisi Anna Hayes, önceki araştırmaların yetersiz beslenme ile Alzheimer hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini düşündü
Alzheimer hastalığından muzdarip kişilerin beyinlerinde, hafıza ve öğrenme, dikkat, uyarılma ve istemsiz kas hareketi gibi işlevler için gerekli olan asetilkolin adı verilen bir nörotransmitterin seviyeleri daha düşük olma eğilimindedir.
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