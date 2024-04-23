https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/bakan-yerlikaya-duyurdu-bir-suc-orgutu-daha-cokertildi-1083044984.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Sputnik Türkiye
Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T08:27+0300
2024-04-23T08:27+0300
2024-04-23T09:01+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
suç
organize suç
organize suç örgütü
suç örgütü
organize suç çetesi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya plaftormu X'ten yaptığı açıklamada Mahzen-31 operasyonlarının detaylarını paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/milli-egitim-bakani-tekin-ve-cocuklardan-anitkabire-ziyaret-1083044842.html
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ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi
ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
08:27 23.04.2024 (güncellendi: 09:01 23.04.2024)
Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya plaftormu X'ten yaptığı açıklamada Mahzen-31 operasyonlarının detaylarını paylaştı: