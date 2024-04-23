İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya plaftormu X'ten yaptığı açıklamada Mahzen-31 operasyonlarının detaylarını paylaştı:

Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi

© AA İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon © AA

Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.