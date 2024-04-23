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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi
Sputnik Türkiye
Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya plaftormu X'ten yaptığı açıklamada Mahzen-31 operasyonlarının detaylarını paylaştı:
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ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi
ali yerlikaya, operasyon, suç, organize suç, organize suç örgütü, suç örgütü, organize suç çetesi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi

08:27 23.04.2024 (güncellendi: 09:01 23.04.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© AA
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Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya plaftormu X'ten yaptığı açıklamada Mahzen-31 operasyonlarının detaylarını paylaştı:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
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