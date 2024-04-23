https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/avustralya-basbakani-elon-muski-elestirdi-kibirli-milyarder-1083059399.html

Avustralya Başbakanı Elon Musk'ı eleştirdi: 'Kibirli milyarder'

Avustralya Başbakanı Elon Musk'ı eleştirdi: 'Kibirli milyarder'

Sputnik Türkiye

Avustralya Başbakanı Albanese sosyal medya tartışmasında Musk'ı 'kibirli milyarder' olarak adlandırdı. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T13:17+0300

2024-04-23T13:17+0300

2024-04-23T13:21+0300

dünya

avustralya

piskopos

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elon musk

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milyarder

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Avustralya Başbakanı ve muhalefet liderleri, X'in bir piskoposa yapılan ve yetkililerin terör olayı olarak sınıflandırdığı bıçaklı saldırıyla ilgili paylaşımların kaldırılması yönündeki hükümet direktifine uymayı reddetmesinin ardından Elon Musk'ı ve sosyal medya platformunu eleştirdi.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hükümetinin Elon Musk ile olan sosyal medya kavgasını, Musk'ı 'kibirli bir milyarder' olarak damgalayarak tırmandırdı.Avustralya Federal Mahkemesi, ülkenin siber düzenleyicisi olan eGüvenlik birimine, sosyal medya platformunun geçen hafta Süryani kilisesi piskoposu Mar Mari Emmanuel'e kilisesindeki bir ayin sırasında yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili bazı paylaşımları gizlemesini gerektiren iki günlük bir tedbir kararı vermişti.Başbakan Albanese Musk'a yüklenerek, Avustralya hükümetinin içeriği kaldırma çağrılarına karşı çıktığı için onu 'kibirli bir milyarder' olarak nitelendirdi.X, Avustralya'daki kullanıcıları için içeriği engellemiş ancak hükümetin kullanıcılarının küresel olarak görebilecekleri içeriği dikte etme yetkisi olmadığını savunarak ülke dışındaki kullanıcılar için paylaşımları engellemeyeceğini söylemişti.Avustralya Başbakanı Albanese ise sosyal medyanın platformlarının sosyal sorumluluk sahibi olması gerektiğini ancak Musk'ın şiddet içeren içerikleri platformunda tutmak için mücadele ettiğini söyledi.Albanese verdiği demeçte, "Kendisini yasaların ve aynı zamanda genel ahlakın üstünde gören bu kibirli milyarderle mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/avustralyada-bir-kilisede-piskoposa-bicakli-saldiri-duzenlendi--1082783271.html

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