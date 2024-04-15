https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/avustralyada-bir-kilisede-piskoposa-bicakli-saldiri-duzenlendi--1082783271.html

Avustralya'da bir kilisede piskoposa bıçaklı saldırı düzenlendi

Avustralya'da bir kilisede piskoposa bıçaklı saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kilisede piskoposa ayin sırasında bıçaklı saldırıya düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı, saldırganın ise... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T14:59+0300

2024-04-15T14:59+0300

2024-04-15T15:57+0300

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avusturalya

bıçak

bıçaklı saldırı

kilise

papaz

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Avustralya'nın başkenti Sydney'de 48 saat içinde bir kez daha bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Bu kez saldırı bir kilisede papaza karşı kameralar karşısında gerçekleşti.İlk raporlara göre, saldırıda papaz ve 4 kişi yaralandı. Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde gerçekleşen olay, kısa bir süre önce bir alışveriş merkezinde yaşanan ve beş kişinin ölümüne yol açan başka bir bıçaklı saldırının ardından yaşandı. Ülkede polis terör olaylarına karşı yüksek alarma geçti.

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avusturalya, bıçak, bıçaklı saldırı, kilise, papaz