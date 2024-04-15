https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/avustralyada-bir-kilisede-piskoposa-bicakli-saldiri-duzenlendi--1082783271.html
Avustralya'da bir kilisede piskoposa bıçaklı saldırı düzenlendi
Avustralya'da bir kilisede piskoposa bıçaklı saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kilisede piskoposa ayin sırasında bıçaklı saldırıya düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı, saldırganın ise... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T14:59+0300
2024-04-15T14:59+0300
2024-04-15T15:57+0300
dünya
avusturalya
bıçak
bıçaklı saldırı
kilise
papaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082783117_55:0:2572:1416_1920x0_80_0_0_557f7aee4c287557a8be510fdbf91335.png
Avustralya'nın başkenti Sydney'de 48 saat içinde bir kez daha bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Bu kez saldırı bir kilisede papaza karşı kameralar karşısında gerçekleşti.İlk raporlara göre, saldırıda papaz ve 4 kişi yaralandı. Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde gerçekleşen olay, kısa bir süre önce bir alışveriş merkezinde yaşanan ve beş kişinin ölümüne yol açan başka bir bıçaklı saldırının ardından yaşandı. Ülkede polis terör olaylarına karşı yüksek alarma geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/israil-ordusu-refah-harekati-icin-yedek-askerleri-goreve-cagiriyor-1082778922.html
avusturalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082783117_448:0:2336:1416_1920x0_80_0_0_ef19fbb2c5228570e10c98ca8e893dd5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avusturalya, bıçak, bıçaklı saldırı, kilise, papaz
avusturalya, bıçak, bıçaklı saldırı, kilise, papaz
Avustralya'da bir kilisede piskoposa bıçaklı saldırı düzenlendi
14:59 15.04.2024 (güncellendi: 15:57 15.04.2024)
Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kilisede piskoposa ayin sırasında bıçaklı saldırıya düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı, saldırganın ise yakalandığı belirtildi.
Avustralya'nın başkenti Sydney'de 48 saat içinde bir kez daha bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Bu kez saldırı bir kilisede papaza karşı kameralar karşısında gerçekleşti.
İlk raporlara göre, saldırıda papaz ve 4 kişi yaralandı. Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde gerçekleşen olay, kısa bir süre önce bir alışveriş merkezinde yaşanan ve beş kişinin ölümüne yol açan başka bir bıçaklı saldırının ardından yaşandı.
Ülkede polis terör olaylarına karşı yüksek alarma geçti.