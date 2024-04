https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/aliyev-baku-ve-erivan-baris-anlasmasi-imzalamaya-hic-olmadigi-kadar-yakin-1083063504.html

Aliyev: Bakü ve Erivan barış anlaşması imzalamaya hiç olmadığı kadar yakın

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'nün Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Kazakistan topraklarında bir araya gelmesine onay verdiğini... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ‘COP29 ve Azerbaycan için 'Yeşil Vizyon’ adlı uluslararası forumda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü ve Erivan'ın barış anlaşmasının ayrıntılarını tamamlamaları gerektiğini ve tarafların anlaşmayı imzalamaya her zamankinden daha yakın olduklarını söyledi.Aliyev açıklamasında, "Sorunu çözmeye her zamankinden daha yakınız. Azerbaycan topraklarının işgali sırasında bundan çok uzaktık. O zamanlar temel ilkeler üzerinde bile anlaşamıyorduk" dedi.O dönemde Madrid İlkeleri üzerinde bile anlaşmaya varılamadığını ve ortada bir barış anlaşması taslağı bulunmadığını hatırlatan Aliyev, "Şimdi bir barış anlaşmasının nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir anlayışa sahibiz. Sadece ayrıntılar üzerinde çalışmamız gerekiyor. Ancak elbette her iki tarafın da zamana ihtiyacı var" diye ekledi.Aliyev açıklamasında gerek Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi gerekse de Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi hususların bölgedeki süreçlere etki etmesi bakımından olumlu yönde geliştiğini dile getirdi.Aliyev ayrıca Kazakistan'ın kendilerine Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bir toplantısına ev sahipliği yapma teklifiyle geldiğini belirterek, "Biz bunu kabul ettik ve Ermenistan'ın da onay vermesi halinde toplantının Kazakistan'da yapılması konusunda mutabık kaldık" dedi. Aliyev ek olarak Kazakistan'ın bir arabulucu olmadığını, sadece Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakereler için bir platform sağladığını belirtti.'Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılmayı planlamıyoruz'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’nün Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) katılmayı planlamadığını belirterek, “Ermenistan hariç AEB’ye üye tüm ülkelerle yakın ilişkilere sahibiz” dedi.Aliyev, “AEB’ye katılmayı planlamıyoruz. Ama bu konunun gelecekte tartışılamayacağını söyleyemeyiz. Her şey, yakınlaşmanın ne gibi ek ekonomik faydalar sağlayacağına bağlı. Faydaları görürsek katılma kararı alırız. Görmezsek de işbirliğimizin mevcut seviyesi bizim için yeterli olur” ifadesini kullandı.AEB’nin devlet lideri ve başbakanlar düzeyinde yapılan bazı etkinliklerine davet edildiklerini anımsatan Aliyev, “Azerbaycan, Avrasya Ekonomik Birliği’nin Ermenistan hariç tüm üye ülkeleriyle çok yakın ortaklık ilişkilerini sürdürüyor” diye kaydetti.

