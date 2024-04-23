Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'İmamoğlu'nun kent lokantası projesi Anadolu'ya yayılıyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Küresel bazda sadece yedi ülkede enflasyon yüzde 50’nin üzerinde'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Emekliye temmuz ayında ek zam umudu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Emekliler için hazırlanan 'refah paketinde' hangi maddeler var?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Cumhuriyet çocuklara ne kazandırdı?
09:13
105 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
23 NİSAN ÖZEL
Okan Aslan,Selin Yazıcı, Aslı Kahveci'yle 23 Nisan Özel yayını
12:09
67 dk
SESLİ HABER
Rusya: Dünya, ABD yüzünden Filistinlileri koruyamadı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Moldovalı muhalif siyasetçi: AB, ülkemizi savaş alanına dönüştürmek istiyor
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Batı Rusya’dan korkuyor
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya ait çok sayıda hava savunma sistemi imha edildi
15:06
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ermenistan-basbakani-pasinyan-biz-savasa-degil-barisa-hazirlaniyoruz-1083056027.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan bölgede tesis edilecek barıştan öncelikli olarak istifade edenin Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu belirterek savaş değil, barışa... 23.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-23T11:52+0300
2024-04-23T11:52+0300
dünya
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
nikol paşinyan
azerbaycan
kafkasya
barış
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077671028_0:35:1024:611_1920x0_80_0_0_b3b3970a3e777363bd9bed90e48bcd61.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çeşitli İngiliz medya kuruluşlarına verdiği mülakatta, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanması bağlamında bazı ülkelerin Azerbaycan üzerinde sahip olabileceği baskı konusunu ele aldı. Paşinyan, barışın öncelikli olarak istifade edenin Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu dile getirdi.Paşinyan, 'Azerbaycan'dan 35 milyar dolar değerinde petrol ve gaz tedarik eden British Petroleum örneğini verilerek Ermenistan hükümetinin Birleşik Krallık'ın bu kozu kullanmasını isteyip istemediğini' sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri dile getirdi:Paşinyan konuşmasında ayrıca, Ermeni ordusunun reformları ve modernizasyonu konusunda Azerbaycan'dan gelen bir dizi açıklamanın Ermeni yetkilileri endişelendirdiğini de sözlerine ekleyerek, "Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri bütçelerinin oranına bakarsak, önemli bir dengesizlik var ve evet, bu oran Azerbaycan'ın bahsettiğiniz işlemler yoluyla elde ettiği gelirlerden de etkileniyor. Ancak bizi endişelendiren şey, bu dengesizlik karşısında bile Azerbaycan'ın, Ermenistan silahlı kuvvetlerindeki reformlara ve silah ve teçhizat alımına çok agresif bir şekilde tepki göstermesi, oysa hepimiz bu kazanımların yalnızca savunma amaçlı olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu."Azerbaycan'a karşılıklı silah kontrolü için iki taraflı bir mekanizma kurulmasını önerdik. Başka bir deyişle, silahlarımızı bu karşılıklı anlaşmaların sınırları içinde düzenlememizi ve bölgemizde bir silahlanma yarışını teşvik etmekten kaçınmamızı sağlamak için" diyen Paşinyan, Ermenistan hükümetinin 1991 sınır hattına dayalı olarak askerlerin ayna benzeri bir şekilde geri çekilmesini önerdiğini kaydetti.Paşinyan, bölgesel ekonomik gelişmelerin ortasında Ermenistan'ın 'Barış Kavşağı' projesini benimsediğini dile getirerek, "Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz. Ancak, Ermenistan Cumhuriyeti'nin saldırıya uğramayacağına ikna olana kadar, doğal olarak savunma kapasitemizi geliştirmek zorundayız" dedi.'Ermenistan-AB ilişkilerindeki yakınlaşmada olağanüstü bir durum yok'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı söyleşide, son dönemde Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaştığını belirterek bu süreçte olağandışı bir şey olmadığını çünkü Ermenistan hükümetinin uzun zamandır AB ile yakınlaşma politikasını benimsediğini dile getirdi.Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/pasinyan-erivan-ve-bakunun-ilk-kez-bir-meseleyi-muzakere-masasinda-cozmesi-onemli-1082981527.html
ermenistan
azerbaycan
kafkasya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077671028_82:0:943:646_1920x0_80_0_0_0cfe6c2e1905a79fa7deeb0784597aa2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, azerbaycan, kafkasya, barış, avrupa birliği
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, azerbaycan, kafkasya, barış, avrupa birliği

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz

11:52 23.04.2024
© Sputnik / Асатур ЕсаянцErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Paşinyan bölgede tesis edilecek barıştan öncelikli olarak istifade edenin Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu belirterek savaş değil, barışa hazırlık yaptıklarının altını çizdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çeşitli İngiliz medya kuruluşlarına verdiği mülakatta, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanması bağlamında bazı ülkelerin Azerbaycan üzerinde sahip olabileceği baskı konusunu ele aldı. Paşinyan, barışın öncelikli olarak istifade edenin Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu dile getirdi.
Paşinyan, 'Azerbaycan'dan 35 milyar dolar değerinde petrol ve gaz tedarik eden British Petroleum örneğini verilerek Ermenistan hükümetinin Birleşik Krallık'ın bu kozu kullanmasını isteyip istemediğini' sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri dile getirdi:

Öncelikle, komşu ülkelerde gerçekleşen ticari faaliyetler, yatırımlar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak, herhangi bir yatırımın yatırım ortamında ve bölgede barışı teşvik etmeyi ve böylece genel istikrara katkıda bulunmayı amaçlaması gerektiğine inanıyorum. Genel olarak, barışın tesis edilmesinin hem uluslararası toplumun hem de yatırımcıların menfaatine olduğuna inanıyorum. Ancak barıştan öncelikli istifade edeceklerin Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu vurgulamak isterim. Son 5 ay içerisinde Azerbaycan ile iki önemli anlaşmaya varmış olmamız özellikle önemlidir.

Paşinyan konuşmasında ayrıca, Ermeni ordusunun reformları ve modernizasyonu konusunda Azerbaycan'dan gelen bir dizi açıklamanın Ermeni yetkilileri endişelendirdiğini de sözlerine ekleyerek, "Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri bütçelerinin oranına bakarsak, önemli bir dengesizlik var ve evet, bu oran Azerbaycan'ın bahsettiğiniz işlemler yoluyla elde ettiği gelirlerden de etkileniyor. Ancak bizi endişelendiren şey, bu dengesizlik karşısında bile Azerbaycan'ın, Ermenistan silahlı kuvvetlerindeki reformlara ve silah ve teçhizat alımına çok agresif bir şekilde tepki göstermesi, oysa hepimiz bu kazanımların yalnızca savunma amaçlı olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.
"Azerbaycan'a karşılıklı silah kontrolü için iki taraflı bir mekanizma kurulmasını önerdik. Başka bir deyişle, silahlarımızı bu karşılıklı anlaşmaların sınırları içinde düzenlememizi ve bölgemizde bir silahlanma yarışını teşvik etmekten kaçınmamızı sağlamak için" diyen Paşinyan, Ermenistan hükümetinin 1991 sınır hattına dayalı olarak askerlerin ayna benzeri bir şekilde geri çekilmesini önerdiğini kaydetti.
Paşinyan, bölgesel ekonomik gelişmelerin ortasında Ermenistan'ın 'Barış Kavşağı' projesini benimsediğini dile getirerek, "Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz. Ancak, Ermenistan Cumhuriyeti'nin saldırıya uğramayacağına ikna olana kadar, doğal olarak savunma kapasitemizi geliştirmek zorundayız" dedi.

'Ermenistan-AB ilişkilerindeki yakınlaşmada olağanüstü bir durum yok'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı söyleşide, son dönemde Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaştığını belirterek bu süreçte olağandışı bir şey olmadığını çünkü Ermenistan hükümetinin uzun zamandır AB ile yakınlaşma politikasını benimsediğini dile getirdi.
Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Avrupa Birliği ile daha da yakınlaşmamıza gelince, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığım konuşmada Ermenistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'nin mümkün gördüğü kadar yakın olmaya hazır olduğunu söyledim. Şimdi bu yönde ilerlediğimiz görülüyor ve bunu kamuoyuna açık bir şekilde kaydetmek çok önemli. Özellikle 5 Nisan'da Brüksel'de yapılan üçlü toplantının ardından Avrupa Birliği ile aramızda 'gizli anlaşmalar' olduğuna dair söylentiler dolaşmaya başladı. Dolayısıyla bu konuyu ele almak önemlidir. Şunu belirtmek gerekir ki şeffaflık bizim için çok önemlidir ve hem gündemi hem de sonuçları şeffaf bir şekilde yayınladık. Ve evet, bir dereceye kadar Avrupa Birliği ile daha yakın bir ilişki görüyoruz, ancak benim bakış açıma göre burada olağanüstü bir şey olmuyor çünkü bu Ermenistan Cumhuriyeti'nin yakın zamanda benimsemediği bir yol.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
DÜNYA
Paşinyan: Erivan ve Bakü'nün 'ilk kez' bir meseleyi müzakere masasında çözmesi önemli
20 Nisan, 19:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала