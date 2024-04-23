https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/ermenistan-basbakani-pasinyan-biz-savasa-degil-barisa-hazirlaniyoruz-1083056027.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan bölgede tesis edilecek barıştan öncelikli olarak istifade edenin Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu belirterek savaş değil, barışa... 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T11:52+0300

2024-04-23T11:52+0300

2024-04-23T11:52+0300

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çeşitli İngiliz medya kuruluşlarına verdiği mülakatta, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışın sağlanması bağlamında bazı ülkelerin Azerbaycan üzerinde sahip olabileceği baskı konusunu ele aldı. Paşinyan, barışın öncelikli olarak istifade edenin Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu dile getirdi.Paşinyan, 'Azerbaycan'dan 35 milyar dolar değerinde petrol ve gaz tedarik eden British Petroleum örneğini verilerek Ermenistan hükümetinin Birleşik Krallık'ın bu kozu kullanmasını isteyip istemediğini' sorusuna verdiği yanıtta şu cümleleri dile getirdi:Paşinyan konuşmasında ayrıca, Ermeni ordusunun reformları ve modernizasyonu konusunda Azerbaycan'dan gelen bir dizi açıklamanın Ermeni yetkilileri endişelendirdiğini de sözlerine ekleyerek, "Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri bütçelerinin oranına bakarsak, önemli bir dengesizlik var ve evet, bu oran Azerbaycan'ın bahsettiğiniz işlemler yoluyla elde ettiği gelirlerden de etkileniyor. Ancak bizi endişelendiren şey, bu dengesizlik karşısında bile Azerbaycan'ın, Ermenistan silahlı kuvvetlerindeki reformlara ve silah ve teçhizat alımına çok agresif bir şekilde tepki göstermesi, oysa hepimiz bu kazanımların yalnızca savunma amaçlı olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu."Azerbaycan'a karşılıklı silah kontrolü için iki taraflı bir mekanizma kurulmasını önerdik. Başka bir deyişle, silahlarımızı bu karşılıklı anlaşmaların sınırları içinde düzenlememizi ve bölgemizde bir silahlanma yarışını teşvik etmekten kaçınmamızı sağlamak için" diyen Paşinyan, Ermenistan hükümetinin 1991 sınır hattına dayalı olarak askerlerin ayna benzeri bir şekilde geri çekilmesini önerdiğini kaydetti.Paşinyan, bölgesel ekonomik gelişmelerin ortasında Ermenistan'ın 'Barış Kavşağı' projesini benimsediğini dile getirerek, "Biz savaşa değil, barışa hazırlanıyoruz. Ancak, Ermenistan Cumhuriyeti'nin saldırıya uğramayacağına ikna olana kadar, doğal olarak savunma kapasitemizi geliştirmek zorundayız" dedi.'Ermenistan-AB ilişkilerindeki yakınlaşmada olağanüstü bir durum yok'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı söyleşide, son dönemde Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaştığını belirterek bu süreçte olağandışı bir şey olmadığını çünkü Ermenistan hükümetinin uzun zamandır AB ile yakınlaşma politikasını benimsediğini dile getirdi.Paşinyan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/pasinyan-erivan-ve-bakunun-ilk-kez-bir-meseleyi-muzakere-masasinda-cozmesi-onemli-1082981527.html

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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, azerbaycan, kafkasya, barış, avrupa birliği