https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/polonyadan-zelenskiye-ret-ukraynaya-patriot-fuze-sistemi-veremeyiz-1082695705.html
Polonya'dan Zelenskiy’e ret: 'Ukrayna’ya Patriot füze sistemi veremeyiz'
Polonya'dan Zelenskiy’e ret: 'Ukrayna’ya Patriot füze sistemi veremeyiz'
Sputnik Türkiye
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini verecek fırsata sahip olmadıklarını belirterek, “Ülkemizde sadece ABD’ye ait... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T09:39+0300
2024-04-12T09:39+0300
2024-04-12T09:39+0300
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Polonya lideri Andrzej Duda, Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vilnius’ta düzenlenen ortak basın toplantısında, Kiev’e Patriot hava savunma füze sistemlerini veremeyeceğini söyledi.Ortak basın toplantısı sırasında, gazetecilerden biri, Avrupa Birliği’nin elinde yaklaşık 100 Patriot sistemi varken Ukrayna’ya talep ettiği 7 tanesini neden vermediğini sordu. Gazeteci ayrıca Litvanya ve Polonya’nın ülkelerindeki Patriot’ları ve füzelerini geçici olarak Ukrayna’ya devretme olasılığını da sordu.Duda, “Hava savunma sistemlerine gelince, Polonya şu anda Patriot hava savunma sistemlerine sahip değil. Daha yeni yeni bu sistemleri kurmaya başlıyoruz. Aslında bugün çok istesek de bir şeyler devretme imkanımız yok” açıklamasında bulundu.Halihazırda Polonya’da ABD ordusuna ait Patirot sistemlerinin yerleştirildiğini belirten Duda, Ukrayna’ya komşu ülkelerden sadece Polonya’ya Rus füzesinin düştüğünü iddia ederek Polonya’nın Rusya’nın saldırma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.Litvanya Devlet Başkanı Neuseda da ülkesinin Patriot sistemlerine sahip olmadığını, sadece Hollanda’ya ait bir sistemin geçici olarak eğitim amacıyla ülkeye yerleştirildiğini söyledi.Daha önce Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD’den talep ettikleri 5-7 Patriot sisteminin Urayna’nın sanayisini korumaya yeterli olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ukraynadan-batiya-patriot-sitemi-kibar-diplomasi-ise-yaramadi-1082679296.html
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polonya, andrzej duda, gitanas nauseda, litvanya, ukrayna, vladimir zelenskiy, patriot, avrupa birliği
polonya, andrzej duda, gitanas nauseda, litvanya, ukrayna, vladimir zelenskiy, patriot, avrupa birliği
Polonya'dan Zelenskiy’e ret: 'Ukrayna’ya Patriot füze sistemi veremeyiz'
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini verecek fırsata sahip olmadıklarını belirterek, “Ülkemizde sadece ABD’ye ait Patriotlar var” dedi.
Polonya lideri Andrzej Duda, Litvanyalı mevkidaşı Gitanas Nauseda ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vilnius’ta düzenlenen ortak basın toplantısında, Kiev’e Patriot hava savunma füze sistemlerini veremeyeceğini söyledi.
Ortak basın toplantısı sırasında, gazetecilerden biri, Avrupa Birliği’nin elinde yaklaşık 100 Patriot sistemi varken Ukrayna’ya talep ettiği 7 tanesini neden vermediğini sordu. Gazeteci ayrıca Litvanya ve Polonya’nın ülkelerindeki Patriot’ları ve füzelerini geçici olarak Ukrayna’ya devretme olasılığını da sordu.
Duda, “Hava savunma sistemlerine gelince, Polonya şu anda Patriot hava savunma sistemlerine sahip değil. Daha yeni yeni bu sistemleri kurmaya başlıyoruz. Aslında bugün çok istesek de bir şeyler devretme imkanımız yok” açıklamasında bulundu.
Halihazırda Polonya’da ABD ordusuna ait Patirot sistemlerinin yerleştirildiğini belirten Duda, Ukrayna’ya komşu ülkelerden sadece Polonya’ya Rus füzesinin düştüğünü iddia ederek Polonya’nın Rusya’nın saldırma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.
Litvanya Devlet Başkanı Neuseda da ülkesinin Patriot sistemlerine sahip olmadığını, sadece Hollanda’ya ait bir sistemin geçici olarak eğitim amacıyla ülkeye yerleştirildiğini söyledi.
Daha önce Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD’den talep ettikleri 5-7 Patriot sisteminin Urayna’nın sanayisini korumaya yeterli olduğunu dile getirmişti.