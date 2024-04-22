https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ab-dunya-savasina-hazirlaniyor-1083036514.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB dünya savaşına hazırlanıyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB dünya savaşına hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki durumun kötüleşmesine adeta dünya savaşına hazırlanarak tepki verdiğini... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T20:58+0300

2024-04-22T20:58+0300

2024-04-22T20:58+0300

ukrayna krizi

macaristan

peter szijjarto

ukrayna

avrupa birliği

lüksemburg

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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Lüksemburg’da düzenlenen toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna ordusunun durumunun kötüleştiği bir ortamda adeta dünya savaşına hazırlandığını söyledi.“Brüksel, Ukrayna cephesinde giderek kötüleşen duruma bir dünya savaşına hazırlanarak tepki gösteriyor” diyen Szijjarto, toplantının ‘askeri liderlerin karargahtaki toplantısına’ benzediğini, zira birkaç saat boyunca herkesin neredeyse boşalmış depolardan ‘Ukrayna’ya hangi silahtan kaç adet ve hangi programa göre tedarik etmeye hazır olduklarından bahsettiğini’ ifade etti.Ukrayna’ya şimdiye kadar yapılan askeri yardımın bu ülkenin cephedeki başarısına katkıda bulunmadığını vurgulayan Szijjarto, “Soru şu, strateji daha önce işe yaramadıysa neden şimdi işe yarasın? Biz, silah tedarikinin yalnızca savaşın uzamasına yol açacağını ve dünya savaşı riskini artıracağını düşünüyoruz” diye konuştu.Szijjarto, Macaristan’ın cephedeki durumun kötüleşmesinin barışı tesis etme çabalarını teşvik etmesi, bununla birlikte şartlarının çatışmanın her iki tarafının da huzurunda tartışılması gerektiğine, aksi halde bunun hiçbir anlamı olmadığına inandığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-macar-sirketleri-rusya-pazarinda-kalmak-istiyor-1082697909.html

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macaristan, peter szijjarto, ukrayna, avrupa birliği, lüksemburg