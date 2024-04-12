https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-macar-sirketleri-rusya-pazarinda-kalmak-istiyor-1082697909.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Macar şirketleri Rusya pazarında kalmak istiyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Macar şirketleri Rusya pazarında kalmak istiyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, yaptırımlardan etkilenmeyen bölgelerde faaliyet gösteren bir dizi büyük Macar şirketinin Rusya pazarında kalmakla... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T11:50+0300
2024-04-12T11:50+0300
2024-04-12T11:59+0300
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın yaptırımlardan etkilenmeyen bölgelerde Macar-Rus ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesini önemli bir dış ekonomik görev olarak gördüğünü belirterek Rus pazarında Macar mallarına talep olduğu için Rus pazarında bulunan Macar şirketlerinin başkanlarıyla bir toplantı yaptığını söyledi.Szijjarto açıklamasında, "Geçen yıl Rusya'ya ihracatımız da 1 milyar doları aştı ve en büyük Macar şirketlerinin varlığı söz konusu: MOL (petrol ve gaz), OTP (banka) ve Richter (ilaç şirketi) gibi en büyük Macar şirketlerinin Rusya'daki varlığı diğer Macar şirketlerine de güven duygusu verebilir" dedi.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Rusya ile ekonomik işbirliğinden vazgeçmek istemediğini aksine yaptırımlardan etkilenmeyen alanlarda bunu arttırmayı tercih edeceğini, çünkü Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden sonra ekonomik faaliyetlerin devam edeceğini ve Rusya pazarının Macaristan için önemli olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/macaristan-disisleri-bakani-ukraynaya-silah-saglanmasaydi-barisin-coktan-tesis-edilirdi-1082548514.html
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macaristan, peter szijjarto, rusya, rusya pazarı
macaristan, peter szijjarto, rusya, rusya pazarı
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Macar şirketleri Rusya pazarında kalmak istiyor
11:50 12.04.2024 (güncellendi: 11:59 12.04.2024)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, yaptırımlardan etkilenmeyen bölgelerde faaliyet gösteren bir dizi büyük Macar şirketinin Rusya pazarında kalmakla ilgilendiğini söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın yaptırımlardan etkilenmeyen bölgelerde Macar-Rus ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesini önemli bir dış ekonomik görev olarak gördüğünü belirterek Rus pazarında Macar mallarına talep olduğu için Rus pazarında bulunan Macar şirketlerinin başkanlarıyla bir toplantı yaptığını söyledi.
Szijjarto açıklamasında, "Geçen yıl Rusya'ya ihracatımız da 1 milyar doları aştı ve en büyük Macar şirketlerinin varlığı söz konusu: MOL (petrol ve gaz), OTP (banka) ve Richter (ilaç şirketi) gibi en büyük Macar şirketlerinin Rusya'daki varlığı diğer Macar şirketlerine de güven duygusu verebilir" dedi.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Rusya ile ekonomik işbirliğinden vazgeçmek istemediğini aksine yaptırımlardan etkilenmeyen alanlarda bunu arttırmayı tercih edeceğini, çünkü Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinden sonra ekonomik faaliyetlerin devam edeceğini ve Rusya pazarının Macaristan için önemli olduğunu söyledi.