https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/cumhurbaskani-erdogan-12-yil-sonra-bagdata-gidiyor-20den-fazla-anlasma-imzalanacak--1083007663.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Bağdat'a gidiyor: 20’den fazla anlaşma imzalanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Bağdat'a gidiyor: 20’den fazla anlaşma imzalanacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2012'de gittiği Irak'a 12 yıl sonra ilk kez ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın ilk durağı Bağdat, ikinci durağı ise Erbil olacak... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T08:59+0300
2024-04-22T08:59+0300
2024-04-22T09:02+0300
dünya
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mesrur barzani
irak
bağdat
görüşme
ikili görüşme
doğrudan görüşme
ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra günübirlik Irak'a gidiyor. Ziyaretin ilk durağı Irak'ın başkenti Bağdat olacak. Erdoğan burada merkezi yönetimin liderleri ile bir araya gelecek. Gezinin İkinci durağı ise Erbil olacak. Erbil’de ise Erdoğan Bölgesel Kürt Yönetimi ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aktardığına göre, 12 yıl sonra yapılacak kritik ziyaretin ana gündem maddesi, terörle mücadelede işbirliği.Erdoğan, Bağdat’a ilk olarak Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e gelecek ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesud Barzani ile bir araya gelecek.‘Sorunları ele alacağız’Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:20’den fazla anlaşmaDışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar" ifadelerini kullandı.
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
mesud barzani, mesut barzani, mesrur barzani, irak, bağdat, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, ziyaret, resmi ziyaret
mesud barzani, mesut barzani, mesrur barzani, irak, bağdat, görüşme, ikili görüşme, doğrudan görüşme, ziyaret, resmi ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Bağdat'a gidiyor: 20’den fazla anlaşma imzalanacak
08:59 22.04.2024 (güncellendi: 09:02 22.04.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2012'de gittiği Irak'a 12 yıl sonra ilk kez ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın ilk durağı Bağdat, ikinci durağı ise Erbil olacak. Ziyaret sırasında ilk gündem maddesinin terör ile mücadele olması bekleniyor. Ayrıca 20’den fazla anlaşmada imzalanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra günübirlik Irak'a gidiyor. Ziyaretin ilk durağı Irak'ın başkenti Bağdat olacak. Erdoğan burada merkezi yönetimin liderleri ile bir araya gelecek. Gezinin İkinci durağı ise Erbil olacak. Erbil’de ise Erdoğan Bölgesel Kürt Yönetimi ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aktardığına göre, 12 yıl sonra yapılacak kritik ziyaretin ana gündem maddesi, terörle mücadelede işbirliği.
Erdoğan, Bağdat’a ilk olarak Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e gelecek ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesud Barzani ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik ziyaret. Önce Bağdat. Sayın cumhurbaşkanı ve başbakan ile görüşme sonrası Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Kuzey Irak ve merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşeceğiz. Irak Türkiye ilişkisini ele alacağız.”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar" ifadelerini kullandı.