https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/cumhurbaskani-erdogan-12-yil-sonra-bagdata-gidiyor-20den-fazla-anlasma-imzalanacak--1083007663.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Bağdat'a gidiyor: 20’den fazla anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Bağdat'a gidiyor: 20’den fazla anlaşma imzalanacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2012'de gittiği Irak'a 12 yıl sonra ilk kez ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın ilk durağı Bağdat, ikinci durağı ise Erbil olacak... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T08:59+0300

2024-04-22T08:59+0300

2024-04-22T09:02+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra günübirlik Irak'a gidiyor. Ziyaretin ilk durağı Irak'ın başkenti Bağdat olacak. Erdoğan burada merkezi yönetimin liderleri ile bir araya gelecek. Gezinin İkinci durağı ise Erbil olacak. Erbil’de ise Erdoğan Bölgesel Kürt Yönetimi ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aktardığına göre, 12 yıl sonra yapılacak kritik ziyaretin ana gündem maddesi, terörle mücadelede işbirliği.Erdoğan, Bağdat’a ilk olarak Iraklı mevkidaşı Abdüllatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e gelecek ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesud Barzani ile bir araya gelecek.‘Sorunları ele alacağız’Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:20’den fazla anlaşmaDışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede "Cumhurbaşkanımızın ziyareti esnasında 20'den fazla anlaşmanın hayata geçirilmesi için, imzalanması için ön mutabakatları şu anda tamamlamış durumdayız. İnşallah kendileri oradayken bu anlaşmalar siyasi liderlerin huzurunda imzalanacaklar" ifadelerini kullandı.

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