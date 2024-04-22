https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bozdogan-operasyonunu-yerlikaya-duyurdu-82-magara-ve-siginak-imha-edildi-1083007141.html

Bozdoğan operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 82 mağara ve sığınak imha edildi

Bozdoğan operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 82 mağara ve sığınak imha edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen Bozdoğan-28 operasyonunda 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T08:27+0300

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2024-04-22T08:27+0300

türkiye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "8 ilde BTÖ'nün bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar yok edildi" denildi. Yerlikaya, Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

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