https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bozdogan-operasyonunu-yerlikaya-duyurdu-82-magara-ve-siginak-imha-edildi-1083007141.html
Bozdoğan operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 82 mağara ve sığınak imha edildi
Bozdoğan operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 82 mağara ve sığınak imha edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen Bozdoğan-28 operasyonunda 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T08:27+0300
2024-04-22T08:27+0300
2024-04-22T08:27+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "8 ilde BTÖ'nün bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar yok edildi" denildi. Yerlikaya, Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.
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imha, mağara, operasyon, bölücü, bölücülük, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör hücresi, terör örgütleri, ali yerlikaya
Bozdoğan operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 82 mağara ve sığınak imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen Bozdoğan-28 operasyonunda 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "8 ilde BTÖ'nün bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcılar yok edildi" denildi. Yerlikaya, Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.