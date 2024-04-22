https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bilim-insanlari-insan-vucudunda-daha-once-gorulmemis-yepyeni-bir-organ-kesfetti-1083023643.html

Bilim insanları insan vücudunda daha önce görülmemiş yepyeni bir organ keşfetti

Bilim insanları insan vücudunda daha önce görülmemiş yepyeni bir organ keşfetti

Sputnik Türkiye

Bir grup bilim insanı, prostat kanserini araştırırken insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T14:13+0300

2024-04-22T14:13+0300

2024-04-22T14:13+0300

yaşam

organ

bilim

bilim insanları

insan

vücut

tükürük

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/0d/1042644639_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_c04eb849929fb54e5cdd656762e8b45b.jpg

Hollandalı bilim insanları, prostat kanserini araştırıyorlardı. Tam bu noktada araştırmadan bağımsız bir bölgeden tam da 'burnun dibinde' yeni bir organ keşfedildi.Burnun hemen hemen arkasında yer alan bu organ tükürük bezlerini muhafaza eden özel biz bez olduğu sonucuna varıldı.Hollanda Kanser Enstitüsü'nde yapılan çalışmada ekibin 'tüberal tükürük bezi' olarak adlandırdığı, burnunuzun arkasında, burun boşluğunuzun boğazınızla buluştuğu noktaya yakın bir yerde yer aldığı ortaya çıktı.Daha son 100 hastayı inceleyen bilim insanları, her seferinde aynı sonuca ulaşarak resmen de bir organ buluş yaptıklarını duyurdu.İnsan vücudunda üç büyük tükürük bezi daha vardır ve bunların hepsi kafa bölgesinde bulunur. İlk olarak parotis bezleri ana bezlerdir ve yemeğinizi çiğnemenize ve yutmanıza yardımcı olan tükürüğü sağlar. İkincil olarak alt çenenin altında, ağzınızdaki tükürüğün çoğundan sorumlu olan submandibular bezler bulunur; onları adem elmasından biraz yukarıda hissedebilirsiniz ve aralarında yaklaşık beş inç mesafe vardır. Son olarak ve muhtemelen en önemlisi, dilin altında bulunan dilaltı bezleridir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/james-webb-teleskobundan-evrenin-baslangicinda-kesif-etrafindaki-her-seyi-yiyen-bir-kara-delik-1083019890.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

organ, bilim, bilim insanları, insan, vücut , tükürük, araştırma