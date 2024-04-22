https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/bilim-insanlari-insan-vucudunda-daha-once-gorulmemis-yepyeni-bir-organ-kesfetti-1083023643.html
Bilim insanları insan vücudunda daha önce görülmemiş yepyeni bir organ keşfetti
Bilim insanları insan vücudunda daha önce görülmemiş yepyeni bir organ keşfetti
Sputnik Türkiye
Bir grup bilim insanı, prostat kanserini araştırırken insan vücudunda yeni bir organ keşfetti. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T14:13+0300
2024-04-22T14:13+0300
2024-04-22T14:13+0300
yaşam
organ
bilim
bilim insanları
insan
vücut
tükürük
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/0d/1042644639_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_c04eb849929fb54e5cdd656762e8b45b.jpg
Hollandalı bilim insanları, prostat kanserini araştırıyorlardı. Tam bu noktada araştırmadan bağımsız bir bölgeden tam da 'burnun dibinde' yeni bir organ keşfedildi.Burnun hemen hemen arkasında yer alan bu organ tükürük bezlerini muhafaza eden özel biz bez olduğu sonucuna varıldı.Hollanda Kanser Enstitüsü'nde yapılan çalışmada ekibin 'tüberal tükürük bezi' olarak adlandırdığı, burnunuzun arkasında, burun boşluğunuzun boğazınızla buluştuğu noktaya yakın bir yerde yer aldığı ortaya çıktı.Daha son 100 hastayı inceleyen bilim insanları, her seferinde aynı sonuca ulaşarak resmen de bir organ buluş yaptıklarını duyurdu.İnsan vücudunda üç büyük tükürük bezi daha vardır ve bunların hepsi kafa bölgesinde bulunur. İlk olarak parotis bezleri ana bezlerdir ve yemeğinizi çiğnemenize ve yutmanıza yardımcı olan tükürüğü sağlar. İkincil olarak alt çenenin altında, ağzınızdaki tükürüğün çoğundan sorumlu olan submandibular bezler bulunur; onları adem elmasından biraz yukarıda hissedebilirsiniz ve aralarında yaklaşık beş inç mesafe vardır. Son olarak ve muhtemelen en önemlisi, dilin altında bulunan dilaltı bezleridir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/james-webb-teleskobundan-evrenin-baslangicinda-kesif-etrafindaki-her-seyi-yiyen-bir-kara-delik-1083019890.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/0d/1042644639_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_9004585cbd3c65d62b6f3e821bb65e2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
organ, bilim, bilim insanları, insan, vücut , tükürük, araştırma
organ, bilim, bilim insanları, insan, vücut , tükürük, araştırma
Bilim insanları insan vücudunda daha önce görülmemiş yepyeni bir organ keşfetti
Bir grup bilim insanı, prostat kanserini araştırırken insan vücudunda yeni bir organ keşfetti.
Hollandalı bilim insanları, prostat kanserini araştırıyorlardı. Tam bu noktada araştırmadan bağımsız bir bölgeden tam da 'burnun dibinde' yeni bir organ keşfedildi.
Burnun hemen hemen arkasında yer alan bu organ tükürük bezlerini muhafaza eden özel biz bez olduğu sonucuna varıldı.
Hollanda Kanser Enstitüsü'nde yapılan çalışmada ekibin 'tüberal tükürük bezi' olarak adlandırdığı, burnunuzun arkasında, burun boşluğunuzun boğazınızla buluştuğu noktaya yakın bir yerde yer aldığı ortaya çıktı.
Daha son 100 hastayı inceleyen bilim insanları, her seferinde aynı sonuca ulaşarak resmen de bir organ buluş yaptıklarını duyurdu.
İnsan vücudunda üç büyük tükürük bezi daha vardır ve bunların hepsi kafa bölgesinde bulunur. İlk olarak parotis bezleri ana bezlerdir ve yemeğinizi çiğnemenize ve yutmanıza yardımcı olan tükürüğü sağlar. İkincil olarak alt çenenin altında, ağzınızdaki tükürüğün çoğundan sorumlu olan submandibular bezler bulunur; onları adem elmasından biraz yukarıda hissedebilirsiniz ve aralarında yaklaşık beş inç mesafe vardır. Son olarak ve muhtemelen en önemlisi, dilin altında bulunan dilaltı bezleridir.