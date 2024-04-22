https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/james-webb-teleskobundan-evrenin-baslangicinda-kesif-etrafindaki-her-seyi-yiyen-bir-kara-delik-1083019890.html

James Webb Teleskobu'ndan 'evrenin başlangıcında' keşif: 'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu

James Webb Teleskobu'ndan 'evrenin başlangıcında' keşif: 'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu

Sputnik Türkiye

James Webb Teleskobu güneşin 40 milyon katı büyüklüğünde bir keşifle tekrar iş başında, peki bu bizim için ne anlama geliyor? 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T13:32+0300

2024-04-22T13:32+0300

2024-04-22T14:01+0300

james webb

james webb uzay teleskobu

kara delik

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Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak evrenin başlangıcından kalma ve etrafındaki her şeyi hızla yiyen 'aşırı kırmızı' bir süper kütleli kara delik keşfettiler.Araştırmacılar süper kütleli kara deliğin Güneş'in kütlesinin yaklaşık 40 katı olduğunu açıkladı. Bu da onu içinde bulunduğu galaksiye kıyasla mutlak bir 'canavar' haline getiriyor. Fakat bu keşfin bir diğer özelliği evlenin başlangıcından gelen bir karadelik görüntüsü olması. Öyle ki, bu devasa 'canavar' dünyadan 12.9 milyar ışık yılı ötede.Dr. Furtak şunları söyledi: Gökbilimciler, bu tür süper kütleli kara deliklerin, örneğin yıldız kalıntılarından mı yoksa belki de evrenin erken dönemlerinde doğrudan kara deliklere çökmüş malzemeden mi büyüdüğünü bilmiyor.JWST nedir? James Webb Uzay Teleskobu'nun görevi ne?NASA tarafından iki yıl kadar önce uzaya fırlatılan bu yüksek teknoloji ürünü ekipman, günlerini uzayın derinliklerinde bulunan bazı gizemli olayların fotoğraflarını çekerek geçiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/navigasyon-kullananlar-dikkat-yanlis-yola-sokup-faciaya-sebep-oldu-yanarakcanverdiler-1083018129.html

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james webb , james webb uzay teleskobu, kara delik