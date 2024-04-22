https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/james-webb-teleskobundan-evrenin-baslangicinda-kesif-etrafindaki-her-seyi-yiyen-bir-kara-delik-1083019890.html
James Webb Teleskobu'ndan 'evrenin başlangıcında' keşif: 'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
James Webb Teleskobu'ndan 'evrenin başlangıcında' keşif: 'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
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James Webb Teleskobu güneşin 40 milyon katı büyüklüğünde bir keşifle tekrar iş başında, peki bu bizim için ne anlama geliyor? 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T13:32+0300
2024-04-22T13:32+0300
2024-04-22T14:01+0300
james webb
james webb uzay teleskobu
kara delik
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Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak evrenin başlangıcından kalma ve etrafındaki her şeyi hızla yiyen 'aşırı kırmızı' bir süper kütleli kara delik keşfettiler.Araştırmacılar süper kütleli kara deliğin Güneş'in kütlesinin yaklaşık 40 katı olduğunu açıkladı. Bu da onu içinde bulunduğu galaksiye kıyasla mutlak bir 'canavar' haline getiriyor. Fakat bu keşfin bir diğer özelliği evlenin başlangıcından gelen bir karadelik görüntüsü olması. Öyle ki, bu devasa 'canavar' dünyadan 12.9 milyar ışık yılı ötede.Dr. Furtak şunları söyledi: Gökbilimciler, bu tür süper kütleli kara deliklerin, örneğin yıldız kalıntılarından mı yoksa belki de evrenin erken dönemlerinde doğrudan kara deliklere çökmüş malzemeden mi büyüdüğünü bilmiyor.JWST nedir? James Webb Uzay Teleskobu'nun görevi ne?NASA tarafından iki yıl kadar önce uzaya fırlatılan bu yüksek teknoloji ürünü ekipman, günlerini uzayın derinliklerinde bulunan bazı gizemli olayların fotoğraflarını çekerek geçiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/navigasyon-kullananlar-dikkat-yanlis-yola-sokup-faciaya-sebep-oldu-yanarakcanverdiler-1083018129.html
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james webb , james webb uzay teleskobu, kara delik
james webb , james webb uzay teleskobu, kara delik
James Webb Teleskobu'ndan 'evrenin başlangıcında' keşif: 'Her şeyi yiyen' bir kara delik bulundu
13:32 22.04.2024 (güncellendi: 14:01 22.04.2024)
James Webb Teleskobu güneşin 40 milyon katı büyüklüğünde bir keşifle tekrar iş başında, peki bu bizim için ne anlama geliyor?
Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) kullanarak evrenin başlangıcından kalma ve etrafındaki her şeyi hızla yiyen 'aşırı kırmızı' bir süper kütleli kara delik keşfettiler.
Araştırmacılar süper kütleli kara deliğin Güneş'in kütlesinin yaklaşık 40 katı olduğunu açıkladı. Bu da onu içinde bulunduğu galaksiye kıyasla mutlak bir 'canavar' haline getiriyor. Fakat bu keşfin bir diğer özelliği evlenin başlangıcından gelen bir karadelik görüntüsü olması. Öyle ki, bu devasa 'canavar' dünyadan 12.9 milyar ışık yılı ötede.
Dr. Furtak şunları söyledi:
"JWST ilk verilerini göndermeye başladığında çok heyecanlandık. UNCOVER programı için gelen verileri tarıyorduk ve çok kompakt ancak kırmızı renkte çiçek açan üç nesne göze çarptı ve dikkatimizi çekti. 'Kırmızı nokta' görünümleri bizi hemen bunun kuasar (galaksilerin merkezlerinde aktif olarak malzeme biriktiren süper kütleli kara delikler) benzeri bir nesne olduğundan şüphelenmeye yöneltti."
Gökbilimciler, bu tür süper kütleli kara deliklerin, örneğin yıldız kalıntılarından mı yoksa belki de evrenin erken dönemlerinde doğrudan kara deliklere çökmüş malzemeden mi büyüdüğünü bilmiyor.
JWST nedir? James Webb Uzay Teleskobu'nun görevi ne?
NASA tarafından iki yıl kadar önce uzaya fırlatılan bu yüksek teknoloji ürünü ekipman, günlerini uzayın derinliklerinde bulunan bazı gizemli olayların fotoğraflarını çekerek geçiriyor.