https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ayni-avmde-bir-haftada-2-olum-1083010334.html

Aynı AVM'de bir haftada 2. ölüm

Aynı AVM'de bir haftada 2. ölüm

Sputnik Türkiye

Şişli'de bir AVM'nin 5'nci katından atlayan kadın, hayatını kaybetti. Aynı AVM'de bu hafta bir kişi daha intihar ederek hayatını kaybetmişti. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T10:44+0300

2024-04-22T10:44+0300

2024-04-22T10:52+0300

türkiye

avm

intihar

intihar girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083010842_249:0:1284:582_1920x0_80_0_0_84acc8f3855f4e5f163efb3704707e96.jpg

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir kadın 5. kattan atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.Olay akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Cansın Mayuk (32) isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı. Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansın Mayuk'un daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz salı günü yine Cevahir Alışveriş Merkezi'nde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/intihar-etmek-icin-4-kattan-atladi-baska-bir-kisinin-uzerine-dustu-1082961484.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cevahir avm,cevahir avm öldü,cevahir biri atladı