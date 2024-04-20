https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/intihar-etmek-icin-4-kattan-atladi-baska-bir-kisinin-uzerine-dustu-1082961484.html

İntihar etmek için 4. kattan atladı: Sokakta yürüyen bir yayanın üzerine düştü

İntihar etmek için 4. kattan atladı: Sokakta yürüyen bir yayanın üzerine düştü

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Payas ilçesinde intihar etmek için 4. kattan atlayan bir kişi, cadde üzerinden geçen başka bir kişinin üzerine düştü. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T01:12+0300

2024-04-20T01:12+0300

2024-04-20T01:15+0300

türkiye

hatay

payas

intihar

intihar girişimi

hayati tehlike

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/14/1082961327_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0610368cf1f189686a3b3c16580f27d2.jpg

Olayın Payas ilçesi Kürtül Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldiği belirtildi.Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan C.K. isimli 39 yaşındaki şahsın intihar etmek için balkondan atladığı ve o sırada caddede yaya olarak yürüyen M.T. isimli şahsın üzerine düştüğü aktarıldı. Yaralanan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dörtyol Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/istemeye-gittigi-kizin-abisini-yaninda-getirdigi-tufekle-vurdu-1082960618.html

türkiye

hatay

payas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, payas, intihar, intihar girişimi, hayati tehlike