İntihar etmek için 4. kattan atladı: Sokakta yürüyen bir yayanın üzerine düştü

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BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
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ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
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Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
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Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
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İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
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Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
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Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
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ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
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Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
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Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
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Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
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‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
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Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
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Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
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Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
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Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
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Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
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Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
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İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
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‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
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‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
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Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
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Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
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Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
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İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
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Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
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Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
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Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
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İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
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ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
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E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
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Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
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Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
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‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
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AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
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Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
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İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu