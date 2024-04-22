https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/ankara-istanbul-ve-izmirdeki-metrolara-iliskin-23-nisan-karari-1083025036.html
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki metrolara ilişkin 23 Nisan kararı
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki metrolara ilişkin 23 Nisan kararı
Sputnik Türkiye
Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler 23 Nisan'da ücretsiz olacak. 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T15:01+0300
2024-04-22T15:01+0300
2024-04-22T15:34+0300
türkiye
metro
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.Uraloğlu, yazılı açıklamasında, geleceğin emanet edileceği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aileleriyle doya doya yaşamalarını istediklerini belirtti.Bakanlık olarak 23 Nisan dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-vesilesiyle-2-bin-cocuk-oyun-senliginde-bir-araya-geldi-1082984336.html
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metro, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
metro, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki metrolara ilişkin 23 Nisan kararı
15:01 22.04.2024 (güncellendi: 15:34 22.04.2024)
Bakanlığa bağlı metro ve kent içi raylı sistemler 23 Nisan'da ücretsiz olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, geleceğin emanet edileceği çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu aileleriyle doya doya yaşamalarını istediklerini belirtti.
Bakanlık olarak 23 Nisan dolayısıyla her türlü tedbiri aldıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek. Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro Hattı ve İzmir'de İZBAN, ücretsiz hizmet verecek."