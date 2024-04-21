https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-vesilesiyle-2-bin-cocuk-oyun-senliginde-bir-araya-geldi-1082984336.html

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı. 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T00:10+0300

2024-04-21T00:10+0300

2024-04-21T00:10+0300

türkiye

trabzon

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

oyun

etkinlik

mustafa kemal atatürk

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KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda bu yıl 10'uncusu organize edilen 23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği'nde öğrenciler geleneksel oyunlar oynayarak müzik eşliğinde dans edip eğlendi.Çizgi film kahramanlarının kostümünü giyen animasyoncularla fotoğraf çekinen çocuklara etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, gazetecilere, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.Geleceğin teminatı çocuklar için güzel şeyler yapmaya gayret ettiklerini belirten Okumuş, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu güzel günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiyenin-moskova-buyukelciligi-23-nisan-dolayisiyla-atolye-calismasi-duzenledi-1082982423.html

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trabzon, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, oyun, etkinlik, mustafa kemal atatürk