https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-vesilesiyle-2-bin-cocuk-oyun-senliginde-bir-araya-geldi-1082984336.html
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T00:10+0300
2024-04-21T00:10+0300
2024-04-21T00:10+0300
türkiye
trabzon
karadeniz teknik üniversitesi (ktü)
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
oyun
etkinlik
mustafa kemal atatürk
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KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda bu yıl 10'uncusu organize edilen 23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği'nde öğrenciler geleneksel oyunlar oynayarak müzik eşliğinde dans edip eğlendi.Çizgi film kahramanlarının kostümünü giyen animasyoncularla fotoğraf çekinen çocuklara etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, gazetecilere, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.Geleceğin teminatı çocuklar için güzel şeyler yapmaya gayret ettiklerini belirten Okumuş, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu güzel günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/turkiyenin-moskova-buyukelciligi-23-nisan-dolayisiyla-atolye-calismasi-duzenledi-1082982423.html
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trabzon, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, oyun, etkinlik, mustafa kemal atatürk
trabzon, karadeniz teknik üniversitesi (ktü), 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, oyun, etkinlik, mustafa kemal atatürk
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 2 bin çocuk oyun şenliğinde bir araya geldi
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı.
KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda bu yıl 10'uncusu organize edilen 23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyun Şenliği'nde öğrenciler geleneksel oyunlar oynayarak müzik eşliğinde dans edip eğlendi.
Çizgi film kahramanlarının kostümünü giyen animasyoncularla fotoğraf çekinen çocuklara etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, gazetecilere, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.
Geleceğin teminatı çocuklar için güzel şeyler yapmaya gayret ettiklerini belirten Okumuş, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu güzel günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.