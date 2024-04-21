https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/tokatta-41-buyuklugunde-deprem-1082995949.html

Tokat'ta bir deprem daha: Bu kez büyüklük 4.1

Tokat'ta bir deprem daha: Bu kez büyüklük 4.1

Sputnik Türkiye

AFAD, Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kentte perşembe günü en büyüğü 5.6 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedilmişti. 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T15:28+0300

2024-04-21T15:28+0300

2024-04-21T16:24+0300

tokat

deprem

afad

türkiye

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/09/1043771733_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d21a994a18ed02d11702085b03105f9c.jpg

AFAD, saat 15.03'de merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Depremin derinliği 12.38 kilometre olarak belirlendi.İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/maras-depremini-bilmisti-medyada-kahin-olarak-bilinen-hoogerbeets-tokat-ve-izmir-depremini-bildi-1082940144.html

tokat

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tokatta deprem, son depremler, deprem mi oldu, tokat deprem