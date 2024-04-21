https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/tokatta-41-buyuklugunde-deprem-1082995949.html
Tokat'ta bir deprem daha: Bu kez büyüklük 4.1
Tokat'ta bir deprem daha: Bu kez büyüklük 4.1
Sputnik Türkiye
AFAD, Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kentte perşembe günü en büyüğü 5.6 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedilmişti. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T15:28+0300
2024-04-21T15:28+0300
2024-04-21T16:24+0300
tokat
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AFAD, saat 15.03'de merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Depremin derinliği 12.38 kilometre olarak belirlendi.İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/maras-depremini-bilmisti-medyada-kahin-olarak-bilinen-hoogerbeets-tokat-ve-izmir-depremini-bildi-1082940144.html
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tokatta deprem, son depremler, deprem mi oldu, tokat deprem
Tokat'ta bir deprem daha: Bu kez büyüklük 4.1
15:28 21.04.2024 (güncellendi: 16:24 21.04.2024)
AFAD, Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kentte perşembe günü en büyüğü 5.6 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedilmişti.
AFAD, saat 15.03'de merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Depremin derinliği 12.38 kilometre olarak belirlendi.
İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.