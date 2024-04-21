https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/pes-pese-depremler-meydana-geldi-prof-dr-naci-gorurden-fay-aciklamasi-1083000257.html
Peş peşe depremler meydana geldi: Prof. Dr. Naci Görür'den fay açıklaması
Peş peşe depremler meydana geldi: Prof. Dr. Naci Görür'den fay açıklaması
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Görür, depremlerin ardından "Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırıkkale civarında... 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T18:20+0300
2024-04-21T18:20+0300
2024-04-21T18:20+0300
türkiye
deprem
deprem
tokat
tokat
naci görür
turhal
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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AFAD, Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kentte perşembe günü en büyüğü 5.6 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedilmişti.Kentte son 4 gün içinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, Tokat’ın Üçyol-Turhal bölgesinde Almus Fay zonu veya yakınlarında 4,2 deprem oldu. Bu fay kafın bir kolu. GB doğrultusunda Anadolu levhası içerisine uzanıyor. Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırılkale civarında hissedilebilir. Geçmiş olsun." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokat-sulusarayda-bir-deprem-daha-1082922954.html
türkiye
tokat
turhal
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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Peş peşe depremler meydana geldi: Prof. Dr. Naci Görür'den fay açıklaması
Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Görür, depremlerin ardından "Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırıkkale civarında hissedilebilir" dedi.
AFAD, Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kentte perşembe günü en büyüğü 5.6 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedilmişti.
Kentte son 4 gün içinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, Tokat’ın Üçyol-Turhal bölgesinde Almus Fay zonu veya yakınlarında 4,2 deprem oldu. Bu fay kafın bir kolu. GB doğrultusunda Anadolu levhası içerisine uzanıyor. Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırılkale civarında hissedilebilir. Geçmiş olsun." dedi.