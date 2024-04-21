https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/pes-pese-depremler-meydana-geldi-prof-dr-naci-gorurden-fay-aciklamasi-1083000257.html

Peş peşe depremler meydana geldi: Prof. Dr. Naci Görür'den fay açıklaması

Peş peşe depremler meydana geldi: Prof. Dr. Naci Görür'den fay açıklaması

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Görür, depremlerin ardından "Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırıkkale civarında... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T18:20+0300

2024-04-21T18:20+0300

2024-04-21T18:20+0300

türkiye

deprem

deprem

tokat

tokat

naci görür

turhal

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

AFAD, Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kentte perşembe günü en büyüğü 5.6 olmak üzere çok sayıda deprem kaydedilmişti.Kentte son 4 gün içinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, Tokat’ın Üçyol-Turhal bölgesinde Almus Fay zonu veya yakınlarında 4,2 deprem oldu. Bu fay kafın bir kolu. GB doğrultusunda Anadolu levhası içerisine uzanıyor. Deprem Sorgun, Yozgat, Sungurlu ve Kırılkale civarında hissedilebilir. Geçmiş olsun." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokat-sulusarayda-bir-deprem-daha-1082922954.html

türkiye

tokat

turhal

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem tokat,tokat deprem,deprem mi oldu,son dakika depremler,naci görür deprem