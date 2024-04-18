https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokat-sulusarayda-bir-deprem-daha-1082922954.html
Tokat Sulusaray'da bir deprem daha meydana geldi
Tokat Sulusaray'da bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T21:51+0300
2024-04-18T21:51+0300
2024-04-18T22:03+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43’te 4 büyüklüğünde bir artçı deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
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son dakika, deprem, tokat, afad
son dakika, deprem, tokat, afad
Tokat Sulusaray'da bir deprem daha meydana geldi
21:51 18.04.2024 (güncellendi: 22:03 18.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43’te 4 büyüklüğünde bir artçı deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.