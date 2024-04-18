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Tokat Sulusaray'da bir deprem daha meydana geldi
Tokat Sulusaray'da bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43’te 4 büyüklüğünde bir artçı deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
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Tokat Sulusaray'da bir deprem daha meydana geldi

21:51 18.04.2024 (güncellendi: 22:03 18.04.2024)
© AA / Necmettin EryılmazTokat'ın Sulusaray ilçesi
Tokat'ın Sulusaray ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Necmettin Eryılmaz
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AFAD, Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43’te 4 büyüklüğünde bir artçı deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.
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