https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokat-sulusarayda-bir-deprem-daha-1082922954.html

Tokat Sulusaray'da bir deprem daha meydana geldi

Tokat Sulusaray'da bir deprem daha meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD, Tokat Sulusaray'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

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son dakika

deprem

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türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 21.43’te 4 büyüklüğünde bir artçı deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

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