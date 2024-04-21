https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/maraton-izmir-basladi-38-ulkeden-600-sporcu-mucadele-edecek-1082986627.html

Uluslararası İzmir Maratonu başladı: 38 ülkeden 600 sporcu mücadele edecek

Uluslararası İzmir Maratonu başladı: 38 ülkeden 600 sporcu mücadele edecek

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği Maraton İzmir'de 38 farklı ülkeden toplam 600 sporcu mücadele edecek. Sabah erken saatlerde... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T09:44+0300

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spor

izmir

maraton

sporcu

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Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başladı. Organizasyonda, Teknik Direktör Ersun Yanal 42 ve 10 kilometrelik yarışın startını verenler arasında yer aldı.Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Yarışta 38 farklı ülkeden toplam 600 sporcu mücadele edecek. Maraton İzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.00'de verildi. Atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 10 kilometrede 5 bin atlet start alacak. 2021 yılında 2:09:35'lik derece ile Tsegaye Getachew Türkiye rekorunu kırdı ve Maraton İzmir, Türkiye'de koşulan en hızlı parkur unvanını aldı. Maraton İzmir bu rekor ile 2021 yılı World Atlethics Dünya Sıralaması'na 20. sırada girdi. 2022'de ise 2:09:27'lik bir derece ile Kenyalı ünlü atlet Lanny Rutto rekoru daha da geliştirmeyi başardı.

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