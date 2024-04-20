https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bundesligada-ozan-kabakin-gol-attigi-macta-hoffenheim-monchengladbachi-4-3le-gecti-1082980143.html
Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, Mönchengladbach'ı 4-3'le geçti
Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, Mönchengladbach'ı 4-3'le geçti
Sputnik Türkiye
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da gol attığı maçta, konuk ettiği Mönchengladbach'ı 4-3 mağlup etti. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T19:08+0300
2024-04-20T19:08+0300
2024-04-20T19:17+0300
spor
bundesliga
ozan kabak
almanya
futbol
hoffenheim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/07/1050561537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad8efc1fbcf929371541171825e21d1c.jpg
Bundesliga'nın 30. hafta maçında; Hoffenheim, 36. dakikada Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçerken Mönchengladbach, 39 dakikada Robin Hack'ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Hoffenheim, 58. dakikada Grischa Prömel'in golüyle tekrar öne geçerken milli futbolcu Ozan Kabak'ın 66. dakikada ceza sahası dışından şutunda bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı.Mönchengladbach, 78 ve 89. dakikalarda Hack'in golleriyle tekrar eşitliği yakaladı.Hoffenheim, 90+1'de Anton Stach'ın golüyle 4-3 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.Aldığı bu galibiyetle, Hoffenheim ligde 39 puanla 8. sırada bulunurken, Mönchengladbach ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/emre-belozoglu-turk-futbolunun-selasi-okunmak-uzere-1082975797.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/07/1050561537_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_3cd39d6d88e394b840f0465f391fdab0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bundesliga, ozan kabak, almanya, futbol, hoffenheim
bundesliga, ozan kabak, almanya, futbol, hoffenheim
Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, Mönchengladbach'ı 4-3'le geçti
19:08 20.04.2024 (güncellendi: 19:17 20.04.2024)
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da gol attığı maçta, konuk ettiği Mönchengladbach'ı 4-3 mağlup etti.
Bundesliga'nın 30. hafta maçında; Hoffenheim, 36. dakikada Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçerken Mönchengladbach, 39 dakikada Robin Hack'ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Hoffenheim, 58. dakikada Grischa Prömel'in golüyle tekrar öne geçerken milli futbolcu Ozan Kabak'ın 66. dakikada ceza sahası dışından şutunda bulduğu gol ile farkı ikiye çıkardı.
Mönchengladbach, 78 ve 89. dakikalarda Hack'in golleriyle tekrar eşitliği yakaladı.
Hoffenheim, 90+1'de Anton Stach'ın golüyle 4-3 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Aldığı bu galibiyetle, Hoffenheim ligde 39 puanla 8. sırada bulunurken, Mönchengladbach ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.