Esad'dan itiraf: Batı'da konuşulacak devlet adamı kalmadı

Esad’dan itiraf: Batı'da konuşulacak devlet adamı kalmadı

21.04.2024

“Batı'da devlet adamı olarak adlandırılabilecek tek bir politikacı bile kalmadı” diyen Suriye lideri, Reagan ve Thatcher döneminden bu yana bu kişilerin silindiğine değindiği demecinde, “Günümüz politikacıları artık stratejik düşünmüyor ve önlerine konulan güncel görevleri çözüyor. Aynı zamanda artık sarf ettiği sözlerinden de sorumlu değiller” ifadelerini kullandı.Esad, 1980'lerden bu yana Batı dünyasındaki siyasi manzaranın dramatik bir şekilde değiştiğine dikkat çekerken, o dönemle birlikte kapitalizmin koşullarını dikte etmeye başladığını, “ülkelerin şirketlere, ülke liderlerinin de şirket yöneticilerine dönüştüğünü” belirtti.Verilen sözlerin önemine de değinen Beşar Esad, “Modern politikacılar artık stratejik düşünmüyor, önlerine konulan güncel görevleri çözüyor, ve artık sözlerinden sorumlu olmuyorlar. Herhangi bir anlaşma ertesi gün iptal edilebiliyor. Tüm bunlardan dolayı, şu anda Batı'da diyalog kurmak istediğim ya da ilgileneceğim tek bir siyasetçi bile olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.Suriye lideri, ABD’nin her türlü çatışmayı tehlikeli bir kronik hastalığa dönüştürdüğünü vurgularken, “Filistin-İsrail çatışmasının mevcut tırmanışıyla ilgili bir soruya yanıtında, “Amerika her çatışmadan kazançlı çıkıyor ve sonra bir kenara çekilip büyüyen kaosu izleyip kesin darbenin vurulacağı anı bekliyor" dedi.Geçtiğimiz yılın sonlarında düzenlenen Dünya Rusları Halk Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'da artık beşeri bilimler eğitiminin kaldırılmasıyla ilgili uygulamaların başlatıldığını anımsatmış, bunun sonucunda Batı ülkelerinde hem kültürün hem de eğitimin ilkel hale geldiğini belirtmişti.Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa’yı çocuklar yönetiyorEski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 13 yaşındaki gençler gibi davrandığını belirtirken, “Yaşları ne olursa olsun onlar yetişkin değiller” diye konuşmuştu.Rus devlet kanalı Rossiya-1 TV tarafından yayınlanan ve Yugoslavya’nın bombalanmasının 25’inci yıldönümü vesilesiyle hazırlanan ‘Belgrad’ adlı belgeselde konuşan Kneissl, Avrupa’nın çocuklar tarafından yönetildiğini vurgulayarak, “Şu anda oradaki baloya gençlerin hükmettiğini söyleyebilirim. Yaşları ne olursa olsun onlar yetişkin değiller. Her ne kadar Bayan Ursula von der Leyen daha çok ergen yaklaşımına sahip olsa da, her söz ve eylemini sonuna kadar düşünen olgun bir yetişkin gibi davranmıyor” dedi.Avrupa'daki siyasi arenada pragmatik ve sinizme yakın görüşlere sahip insanların, eylemleri üzerinde düşündükleri ve ne kazanabileceklerini öngörmeye çalıştıkları için daha faydalı olabileceklerinin altını çizen eski Avusturya Dışişleri Bakanı, ancak bugünkü siyasilerin yaklaşımlarının inanılmaz derecede duygusal ve çocukça bir hal aldığını ekledi.

