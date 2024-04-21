https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/moldovali-muhaliflerden-abye-sert-tepki-avrupa-gaspci-ve-amator-bir-cete-tarafindan-yonetiliyor-1082994725.html

Moldovalı muhaliflerden AB'ye sert tepki: Avrupa, gaspçı ve amatör bir çete tarafından yönetiliyor

Moldovalı muhaliflerden AB'ye sert tepki: Avrupa, gaspçı ve amatör bir çete tarafından yönetiliyor

Sputnik Türkiye

Moldova'daki bazı muhalefet partilerinin temsilcileri, ülkede 2024 sonbaharında yapılacak seçimler ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin referandum... 21.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-21T14:54+0300

2024-04-21T14:54+0300

2024-04-21T14:55+0300

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Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri ve Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) katılımdan yana olan muhalif Moldova milletvekillerinin kongresi başkent Moskova'da başladı.Kongre’de konuşan Moldovalı siyasetçi ve muhalif Şor partisinin başkanı İlan Şor, “Bugün burada, bu salonda, Zafer blokunun kuruluşunu ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.Moldova'daki mevcut hükümet tarafından izlenen yolun yararsızlığının ülke sakinleri için aşikar hale geldiğini vurgulayan Şor, “Bize öyle geliyor ki artık kazanmanın zamanı geldi. Artık hiç kimse Moldova'daki mevcut yetkililer hakkında yanılsamalara kapılmıyor. İzledikleri politikanın felakete yol açtığını tüm eylemleriyle kanıtladılar. Avrupa entegrasyonuna doğru giden bu çılgın yol Moldova için hiçbir yere varmayan bir yoldur" dedi.Moldovalı politikacı, destekçilerinin tüm ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerinden, Rusya ile işbirliği ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklıktan, güçlü aile değerlerinden ve Moldova'nın refahından yana olduğunun altını çizdi.Avrupa'nın ‘amatör bir çete’ tarafından yönetildiğini, Moldova için ise alternatifin Rusya ile ortaklık olduğunu söyleyen Şor, “Bugün Avrupa, gaspçı, profesyonel olmayan ve pek de zeki olmayan insanlardan oluşan bir çete tarafından yönetiliyor” diye konuştu.Şor, aynı zamanda Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul’un Zafer ismini verdikleri yeni siyasi bloğun ulusal konseyinin genel sekreteri olarak seçilmesini önerdi.‘AB, eşcinsel evliliği yasallaştırmaya yönelik politika izliyor’Kongre’de söz alan Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova ve Gagavuzya’nın Avrupa Birliği değerlerini paylaşmadığına değinirken, “AB yetkilileri, katılımcı ülkelerin halkları arasındaki farklılıkları silmeye, eşcinsel evliliği yasallaştırmaya ve cinsiyet farklılıklarına karşı mücadele etmeye yönelik bir politika izliyor” açıklamasında bulundu.Moldova’nın Büyük Vatanseverlik Savaşı ve 9 Mayıs Zafer Günü değerlerini terk etmemesi gerektiğine dikkat çeken Gutsul, konuşmasında, Moskova ziyareti sonrası eve nasıl döneceği ve ülkesine dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusundaki belirsizliğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/gutsul-rusya-gagavuzya-ve-moldovanin-baris-icinde-yasamasi-icin-gereken-her-seyi-yapiyor-1082652833.html

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gagavuzya özerk cumhuriyeti

gagavuzya

rusya

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