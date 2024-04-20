https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/kusadasinda-isletmeye-ates-acan-suphelilerin-yakalanmasina-iliskin-bakan-yerlikayadan-aciklama-1082961197.html
Kuşadası'nda işletmeye ateş açan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Kuşadası'nda işletmeye ateş açan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Kuşadası'ndaki işletmeye av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T01:03+0300
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2024-04-20T01:03+0300
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili açıklamada bulundu.Yerlikaya, bazı sosyal medya hesaplarında, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir işletme önünde kavga yaşanması ve av tüfeğiyle işletmeye doğru ateş açılmasına ilişkin görüntülerin yer aldığını belirtti.Olay yerine polislerin intikal etmesi sonucu, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler B.S, Ö.K, T.K, Z.S, C.K. ve D.İ'nin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, zanlılardan B.S. ile Ö. K'nin tutuklandığını, diğerleri için ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.Paylaşımında, şüphelilerin yakalanma görüntülerine de yer veren Yerlikaya, "Ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/icisleri-bakani-yerlikaya-14-ilde-fetoye-operasyonda-60-kisi-yakalandi-1082893861.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, aydın, kuşadası
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, aydın, kuşadası
Kuşadası'nda işletmeye ateş açan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin Bakan Yerlikaya'dan açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Kuşadası'ndaki işletmeye av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yerlikaya, bazı sosyal medya hesaplarında, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir işletme önünde kavga yaşanması ve av tüfeğiyle işletmeye doğru ateş açılmasına ilişkin görüntülerin yer aldığını belirtti.
Olay yerine polislerin intikal etmesi sonucu, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler B.S, Ö.K, T.K, Z.S, C.K. ve D.İ'nin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, zanlılardan B.S. ile Ö. K'nin tutuklandığını, diğerleri için ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.
Paylaşımında, şüphelilerin yakalanma görüntülerine de yer veren Yerlikaya, "Ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.